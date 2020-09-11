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пасажиропотік (536) SkyUp (299)

SkyUp за август перевезла 212 тысяч пассажиров

SkyUp за август перевезла 212 тысяч пассажиров

Авиакомпания SkyUp в августе 2020 года перевезла 211 889 пассажиров, из которых 166 860 - на чартерных рейсах, 45 029 - на регулярных.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Из общего числа августовских пассажиров 31 107 пришлось на внутренние рейсы. В целом регулярными рейсами компании воспользовались 45 029 пассажиров, чартерами - 166 860.

В прошлом месяце авиаперевозчик выполнил 1 231 рейс, из них 214 регулярных внутренних рейсов. Всего регулярных рейсов было осуществлено 305, чартерных - 926. Наиболее популярными внутренними направлениями в августе стали: Одесса-Киев-Одесса, Запорожье-Киев-Запорожье и Одесса-Харьков.

Вовремя было выполнено 91,5% перелетов.

Также SkyUp Airlines транспортировала около 7 тонн грузов за месяц в багажных отсеках своих самолетов.

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