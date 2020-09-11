Евросоюз из-за коронавируса увеличивает бюджет на 6,2 миллиарда евро

Совет Европейского cоюза утвердил решение добавить 6,2 млрд евро в бюджет блока на 2020 год для устранения последствий кризиса COVID-19 и для финансирования, в частности, стратегии вакцинации.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

В пересмотренном бюджете увеличиваются выплаты по инструмента экстренной поддержки (ESI) на 1,09 млрд евро, чтобы обеспечить разработку и внедрение вакцины от коронавируса. Европейская комиссия будет использовать эти деньги в качестве предоплаты для предварительного заказа доз вакцины.

Также увеличиваются выплаты на 5,1 млрд евро по инвестиционным инициативами Corona Response Investment Initiative (CRII) и Corona Response Investment Initiative Plus (CRII+).

Деньги будут использованы для покрытия дополнительных потребностей, связанных с пандемией, до конца года.

Ожидается, что на пленарном заседании 14-17 сентября Европейский парламент согласует свою позицию по проекту внесения поправок в бюджетное предложение. Как только будет достигнуто соглашение, проект поправок вступит в силу.