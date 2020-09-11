"Укрзализныця" за восемь месяцев выплатила 16,4 миллиарда налогов и сборов

За январь-август 2020 года "Укрзализныця" уплатила более 16,4 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

В частности, "Укрзализныця" пополнила государственный бюджет на 5,6 млрд грн, местные - на 5,6 млрд грн и направила на выплату единого социального взноса более 5,1 млрд грн.

Как отмечают в Государственной налоговой службе Украины, "Укрзализныця" является одним из крупнейших и добросовестных налогоплательщиков в государстве.

Параллельно с этим в "Укрзализныце" выступают за совершенствование национальной налоговой политики, в частности, внесение в Налоговый кодекс Украины изменений по возврату железнодорожной отрасли льгот по уплате земельного налога, которые были отменены с 1 января 2019 года. В других странах железнодорожный транспорт не облагается земельным налогом, а развитие инфраструктуры происходит только за счет или с помощью государственного субсидирования.