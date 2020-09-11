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Коломойський (1767) Енергоатом (1173) Центренерго (452)

"Энергоатом" продал электроэнергию трейдеру Коломойского дешевле рынка

"Энергоатом-Трейдинг" (трейдер НАЭК "Энергоатом") на аукционе 11 сентября на Украинской энергетической бирже продал 1,46 млн МВт-час электроэнергии с поставкой в октябре-ноябре.

Об этом говорится в аукционном бюлетене Украинской энергетической биржи, сообщает БизнесЦензор.

Средневзвешенная цена продажи составила 1120 грн за МВт-час. Это на 26% ниже от средневзвешенной цены электроэнергии на Рынке на сутки вперед, которая составляет 1518 грн/МВт-час.

Минимальный лот составлял 1000 МВт-час. Кроме того, участники должны были предоставить финансовое обеспечение и предоплату в размере 20% от цены электроэнергии.

Весь объем электроэнергии выкупило ООО "Юнайтед Энерджи" из группы "Приват" Игоря Коломойского. Она должна заплатить за электроэнергию 1,640 млрд грн.

"Только в результате сегодняшнего "прозрачного аукциона" Энергоатом потерял 300-400 млн грн. А это уже не первый такой аукцион. В сегодняшних условиях Энергоатома это граничит с мародерством", - написал в своем Facebook глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Как сообщал БизнесЦензор, 14 августа ПАО "Центрэнерго" на аукционе реализовало 4,6 млрд кВт-час электрической энергии с поставкой в четвертом квартале 2020 года по средневзвешенной цене 1,07 грн за кВт-час. Это на 34% ниже заявленной главой компании Александром Корчинским себестоимости производства при сжигании угля (1,62 грн за кВт-час).

Суммарная стоимость проданной "Центрэнерго" электроэнергии на четвертый квартал 2020 года составила 4,99 млрд грн.

Крупнейшим покупателем, по данным биржи, стало принадлежащее группы "Приват" ЧАО "Синтез Ойл". Эта структура ранее была поставщиком угля на ТЭС "Центрэнерго" и выступает одним из операторов нефтеперевалочного комплекса в порту Одессы.

Именно на ЧАО "Синтез Ойл", по информации программы "Схемы: коррупция в деталях", были зарегистрированы номерные знаки автомобиля охраны, который в начале 2019 года сопровождал кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Напомним, ПАО "Центрэнерго" находится под операционным контролем группы "Приват" с июля 2019 года. Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко.

После этого "Центрэнерго" начало закупать уголь через близкие к "Привату" компании и реализовать все произведенное электричество предприятиям этой группы по прямым договорам с дисконтом.

По информации Фонда государственного имущества, который владеет 78% акций "Центрэнерго", приватизация компании должна состояться во втором квартале 2021 года. Эти обязательства предусмотрены также в меморандуме с Международным валютным фондом.

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Топ коментарі
+9
Правильно! Коломойський купив крісло президента для свого пуцера, тепер має право отримувати дивіденди. Чоловік витратився просто так? В вкладене відбити? А проценти від викладеного? А дивіденди? Все чесно.
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12.09.2020 10:59
+7
Энергоатом уже банкрот, или еще попользуемся?
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11.09.2020 15:27
+6
КЛОМОЙСЬКОГО ВИДАТИ США НА СУД ЗА ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ НА ТЕРИТОРІЇ США
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12.09.2020 01:35
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Энергоатом уже банкрот, или еще попользуемся?
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11.09.2020 15:27 Відповісти
Кінець епохи бідності 😎
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12.09.2020 14:23 Відповісти
Очень необычное изложение происшедшего события.Пытаюсь разобраться в цифрах.1,46 млн МВт-час продали Коломойскому. Цена продажи составила 1120 грн за МВт-час.На рынке составляет 1518 грн/МВт-час.Минимальный лот составлял 1000 МВт-час.
https://biz.censor.net/news/3214161/************************************************************************************ с поставкой в четвертом квартале 2020 года по средневзвешенной цене 1,07 грн за кВт-час. Это на 34% ниже заявленной главой компании Александром Корчинским себестоимости производства при сжигании угля (1,62 грн за кВт-час).

Давайте переведём все с начала к одной размерности:1,46 млн МВт- час это 1,46 млдр кВт- час.А 1000 МВт -час это 1 млдр кВт -час,а 4,6 млдр киловатт это 4,6 млдр киловатт
Давно замечено,что когда говорят миллионы мегаватт,миллиарды киловатт и тысяча мегаватт, то есть смешивают грешное с праведным, то в чём то голову нам заморочить хотят.
А по цене конечно опять непонятно : 1,62 это Роттердам +и эту цену признали ранее суды неправильной и говорили о компенсации населению миллиардов,а теперь при завышенной цене они несут убытки,ещё и мы теперь должны
А в прошлом году себестоимость атомного киловатта была 56,67 коп.Выходит атомщики сосем не пропадают.А вот,то что реакторы ограничивали ради угольных ТЭЦ это было.Тут тот и убытки.
Похоже ,с учётом суеты вокруг 5 шахт, тут уши торчат Ахметова.
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13.09.2020 11:49 Відповісти
Какая разница, как загубят Энэргоатом- Ахметов и Коломойский скопом, или врозь? Осталось немного. Потом долги переложат на госбюджет, как и делалось все 30 лет до этого.
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13.09.2020 12:03 Відповісти
Хотя бы не палили себя ЗЕбилы . На рынке "Центрэнерго" продает по 1,07гр., народу тулит по 1,68гр.
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11.09.2020 15:33 Відповісти
цена 1,07гр указана без 20% пдв - сейчас те кто іспользует менше 100 квт платят -90к
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11.09.2020 16:32 Відповісти
С пдв, не надо ля-ля
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13.09.2020 07:15 Відповісти
для порохоботов в статье написана був аукціон - почему другие не участвувалі ? еслы есть не допуск других желающих надо розследовать - при петі центр енерго продавало по 0.54 к по відом как для населенія - цена 1,07гр указана без 20% пдв
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11.09.2020 16:31 Відповісти
Правильно! Коломойський купив крісло президента для свого пуцера, тепер має право отримувати дивіденди. Чоловік витратився просто так? В вкладене відбити? А проценти від викладеного? А дивіденди? Все чесно.
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12.09.2020 10:59 Відповісти
При пете центрэнерго было супер прибыльным, а при зельцмане стало супер убыточным. Совпадение?))
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13.09.2020 07:17 Відповісти
не вижу катастрофі... заплатили по 1.12 гр. за кв. при том, что себестоимость кв. атома намного ниже.
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11.09.2020 16:31 Відповісти
не вижу катастрофі- чем дешевле електрика - тем дешевле буде товар і він може конкуріровать на международних ринках - а ето работа і потом налоги
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11.09.2020 16:34 Відповісти
на дорогих енерго ресурсах - держава теряет конкурентно способність так наші товари получаются дороже імпортних- а ето новие і старие рабочие места - і потом налог в бюджет странни - а не закритія заводов - фабрик і безработіца - і потом недополучение деньги в бюджет
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11.09.2020 16:37 Відповісти
У - уважение к уважаемому человеку! (С)
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11.09.2020 16:40 Відповісти
Сразу ботва набежала и в один голос поёт о том, что это нормально))
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11.09.2020 18:00 Відповісти
дапагадиты.
электроэнергия с отсрочкой поставки на месяц-два и авансом в 20% наверное и должна стоить дешевле, чем с сегодня на завтра? или не?

и потом, еще недавно Энергоатом принуждали продавть по 50коп, а щя он толкнул по гривне с лишним.
кроме ахметки пострадавшие намечаются?
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14.09.2020 10:43 Відповісти
Сложно сказать. Я когда слышу, что коломойский получил чтото дешевле, то по дефолту считаю, что нас обманули. Репутация у персонажа такая и расклад такой, что западло ему на рыночных условиях чтото получать: время грести как не в себя.
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14.09.2020 19:18 Відповісти
Мінфін США, коли ви поставити Коломойського і зелену мерзоту на "цирла"?
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11.09.2020 19:43 Відповісти
ЗЕ - Мародер.
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11.09.2020 23:28 Відповісти
ну все правильно! Себе ж КАЛЛ-о-МОЙША у збитку не залишить....
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12.09.2020 00:19 Відповісти
КЛОМОЙСЬКОГО ВИДАТИ США НА СУД ЗА ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ НА ТЕРИТОРІЇ США
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12.09.2020 01:35 Відповісти
А каломойский еще не в тюрьме?
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12.09.2020 17:18 Відповісти
Свои люди, сочтемся.
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12.09.2020 20:56 Відповісти
Та чого ж по заниженій... По нормальній ціні продали.
То вони всім іншим лохам з гідністю продають по завищеній.
Наша Електроенергія чи не найдорожа в Європі!
Дорожча лише грецька:

"Энергоатом" продал электроэнергию трейдеру Коломойского дешевле рынка - Цензор.НЕТ 5462
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12.09.2020 22:21 Відповісти
Коломойского не то что арестовать уже давно пора, а его нужно казнить за бедность его души к деньгам и тем самым нанесение ущерба всем гражданам Украины.
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13.09.2020 01:23 Відповісти
так угольная дороже, атомная дешевле. тем более заплатили ноябрь наперёд. нормально.
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13.09.2020 05:14 Відповісти
Угу ... Ав атомний тариф включено зберігання і утилізація радіоактив. відходів ??
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13.09.2020 09:28 Відповісти
да.
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13.09.2020 17:05 Відповісти
Насправді в цій темі треба розбиратися, щоб судити - багато ньюансів.
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13.09.2020 09:27 Відповісти
А что разбираться, купил по 1.12 продал по 1.68
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13.09.2020 12:32 Відповісти
Орієнтація - північ: журналісти Watchdogs віднайшли активи олігарха Коломойського на росії !!
А тепер розбирайтесь , куди беня буде тікати із Украіни , після того, як доведе краіну до дефолту !
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13.09.2020 09:51 Відповісти
И сразу отбил бабки за предвыборную компанию.
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13.09.2020 12:31 Відповісти
... куй железо не отходя от кассы
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13.09.2020 21:41 Відповісти

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