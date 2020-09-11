"Энергоатом" продал электроэнергию трейдеру Коломойского дешевле рынка

"Энергоатом-Трейдинг" (трейдер НАЭК "Энергоатом") на аукционе 11 сентября на Украинской энергетической бирже продал 1,46 млн МВт-час электроэнергии с поставкой в октябре-ноябре.

Об этом говорится в аукционном бюлетене Украинской энергетической биржи, сообщает БизнесЦензор.

Средневзвешенная цена продажи составила 1120 грн за МВт-час. Это на 26% ниже от средневзвешенной цены электроэнергии на Рынке на сутки вперед, которая составляет 1518 грн/МВт-час.

Минимальный лот составлял 1000 МВт-час. Кроме того, участники должны были предоставить финансовое обеспечение и предоплату в размере 20% от цены электроэнергии.

Весь объем электроэнергии выкупило ООО "Юнайтед Энерджи" из группы "Приват" Игоря Коломойского. Она должна заплатить за электроэнергию 1,640 млрд грн.

"Только в результате сегодняшнего "прозрачного аукциона" Энергоатом потерял 300-400 млн грн. А это уже не первый такой аукцион. В сегодняшних условиях Энергоатома это граничит с мародерством", - написал в своем Facebook глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Как сообщал БизнесЦензор, 14 августа ПАО "Центрэнерго" на аукционе реализовало 4,6 млрд кВт-час электрической энергии с поставкой в четвертом квартале 2020 года по средневзвешенной цене 1,07 грн за кВт-час. Это на 34% ниже заявленной главой компании Александром Корчинским себестоимости производства при сжигании угля (1,62 грн за кВт-час).

Суммарная стоимость проданной "Центрэнерго" электроэнергии на четвертый квартал 2020 года составила 4,99 млрд грн.

Крупнейшим покупателем, по данным биржи, стало принадлежащее группы "Приват" ЧАО "Синтез Ойл". Эта структура ранее была поставщиком угля на ТЭС "Центрэнерго" и выступает одним из операторов нефтеперевалочного комплекса в порту Одессы.

Именно на ЧАО "Синтез Ойл", по информации программы "Схемы: коррупция в деталях", были зарегистрированы номерные знаки автомобиля охраны, который в начале 2019 года сопровождал кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Напомним, ПАО "Центрэнерго" находится под операционным контролем группы "Приват" с июля 2019 года. Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко.

После этого "Центрэнерго" начало закупать уголь через близкие к "Привату" компании и реализовать все произведенное электричество предприятиям этой группы по прямым договорам с дисконтом.

По информации Фонда государственного имущества, который владеет 78% акций "Центрэнерго", приватизация компании должна состояться во втором квартале 2021 года. Эти обязательства предусмотрены также в меморандуме с Международным валютным фондом.