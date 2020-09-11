Экспорт нефтепродуктов из Украины с начала года снизился на 45%

Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины в январе-августе 2020 года сократился на 43,6%, до 207 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (367,5 тыс. тонн).

Об этом говорится в исследовании "Консалтинговой группы А-95". передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

За восемь месяцев 2020 года на внешние рынки было отправлено 73,3 тыс. тонн против 220,7 тыс. тонн за аналогичный период 2019 года. При этом, в августе 2020 года Кременчугский НПЗ почти в два раза нарастил экспорт мазута. Так, за месяц завод отправил 35,2 тыс. тонн ресурса, тогда как месяцем ранее этот показатель составлял 18,7 тыс. тонн.

Экспорт промежуточных продуктов переработки - риформата, бензолсодержащей фракции и рафината - в январе-августе 2020 года тоже сократился.

За отчетный период государственная компания "Укргаздобыча" снизила экспорт бензолсодержащей фракции на 8,8%, до 53,8 тыс. тонн, и уменьшила поставки на внешние рынки риформата на 16,3%, до 49 тыс. тонн.

"Укртатнафта" сохранила экспорт рафината бензольного риформинга на уровне января-августа 2019 года - 31,1 тыс. тонн, из которых 17,8 тыс. тонн было экспортировано в Венгрию, 13,3 тыс. тонн - в Литву и Нидерланды.