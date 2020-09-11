Украинские газохранилища смогут использовать страны Триморья, – глава PGNiG

Украинские газохранилища на западе Украины в будущем могли бы использовать страны инициативы Трех морей после создания общего рынка газа.

Такое мнение в интервью Укринформу высказал председатель правления польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квецинский, передает БизнесЦензор.

По словам Квецинского, украинские хранилища газа достаточно мощные, они значительно больше, чем требуется Польше. Поэтому, по мнению Квецинського, в будущем они могли бы служить не только для Польши, но и для многих других стран инициативы Трех морей, если бы им удалось создать общий газовый рынок.

Руководитель PGNiG добавил, что этого рынка пока нет, поскольку большое газовое сообщение между Польшей и Словакией только строится.

Как сообщалось, инициатива трех морей - международная экономическая и инфраструктурная инициатива, объединяющая 12 стран Европейского союза, расположенных вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей. Ее основали Польша и Хорватия, а первый саммит Триморья состоялся летом в августе 2016 года в хорватском Дубровнике.