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Глава Минэнерго ожидает первые "зеленые" аукционы в следующем году

Глава Минэнерго ожидает первые

Врио министра энергетики Украины Ольга Буславец прогнозирует проведение первых "зеленых" аукционов и аукциона на маневренную генерацию в 2021 году.

Заявление Буславец цитирует Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы законом усовершенствовали аукционную модель поддержки возобновляемых источников энергии. Кто хочет построить зеленую генерацию, будут конкурировать и снижать цену… Она начнет свою работу в следующем году", - сказала Буславец.
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