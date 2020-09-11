"Укрзализныця" с начала года выплатила более 16 миллиардов налогов

За январь - август 2020 года "Укрзализныця" уплатила более 16,4 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

"Укрзализныця" пополнила государственный бюджет на 5,6 млрд грн, местные на 5,6 млрд грн и направила на выплату единого социального взноса более 5,1 млрд грн.

"Укрзализныця" является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. По итогам 2019 года компания вошла в ТОП-5 среди крупнейших компаний Украины по сумме налоговых платежей.