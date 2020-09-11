За 5 лет в Украине количество программистов выросло вдвое

За 5 лет количество IT-специалистов в Украине удвоилось и выросло с 90 до 180 тысяч. При этом с каждым годом улучшается гендерный баланс — женщин стало на 79% больше, чем в 2015 году. Тогда они составляли всего 14%, сегодня — четверть всех специалистов в IT.

Об этом сообщает компания GlobalLogic по результатам исследования ко Дню программиста, передает БизнесЦензор.

За этот период они стали старше на год и чаще создают семьи. Средний возраст ІТ-специалиста в 2015 был 27 лет, а в 2020 — уже 28. Они также стали уделять больше внимания личной жизни и активнее вступать в браки. За 5 лет специалистов без отношений стало на 20% меньше, а тех, кто оформил их официально на 13% больше. В этом году семейные IT специалисты составили 40,7% от всех, кто работает в этой сфере.

В отличие от семейного положения, средний опыт в IT на мидл-позициях за 5 лет не изменился. В среднем мидл-разработчик работает в сфере около 3 лет, а тестировщик — 2 года. При этом доля тестировщиков в общем количестве IT-специалистов выросла на 45% за последние 5 лет, когда разработчиков сократилась на 16%. За это время процесс разработки цифровых продуктов и решений стал сложнее, поэтому возникает все больше новых IT-профессий и специальностей.

В языках программирования настоящим прорывом последних 5 лет стали Python и JavaScript. Они выросли на 89% и 66% соответственно. Для сравнения в 2010 году JavaScript использовали всего 1,9% опрошенных инженеров в Украине, в 2015 чуть больше, 10%, а сегодня его активно используют более 18% специалистов. А вот популярный в начале десятых Java значительно просел. За 5 лет его стали использовать на 39% меньше. На нем все еще пишут мобильные приложения для Android и используют в веб-разработках, но появление новых языков постепенно вытесняют бывшего лидера.

IT в Украине развивается, даже несмотря на кризис, и уверенно движется к гендерному балансу. За 5 лет количество женщин увеличилось почти в 4 раза. Женщины все больше выбирают IT, только в 2020 году они составили 36% среди новичков, то есть тех, кто работает в отрасли меньше года.