Печерский райсуд перенес заседание по делу пирамиды B2B Jewelry

Печерский районный суд Киева 9 сентября перенес заседание по избранию меры пресечения главному бухгалтеру компании B2B Jewelry на 16 сентября.

Об этом сообщила агентству Интерфакс-Украина пресс-служба Службы безопасности Украины, передает БизнесЦензор.

"Избрание меры пресечения (главному бухгалтеру) перенесли на 16 сентября", – указано в сообщении.

Как сообщалось, организатор пирамиды, руководитель и главный бухгалтер уведомлены о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.2 ст.222, ч.3 ст.209. Двум фигурантам - супружеству Гонты - избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней.

Как уточнил сотрудник главного управления Службы безопасности Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который отказался себя назвать, "указанные подозрения объявлены исключительно по тем эпизодам, которые были на момент реализации материалов задокументированы и были достаточными для объявления о подозрении".

Как сообщал БизнесЦензор, три организатора финансовой "пирамиды" B2B Jewelry уведомлены о подозрении, двум из них суд избрал меры пресечения.

СБУ разоблачила финансовую "пирамиду", организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили более $250 млн. 27 августа были проведены 48 обысков у фигурантов дела. По данным СБУ, к организации финансовой сделки причастны более 20 физических лиц, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

Суд арестовал имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юрлица.

Как сообщалось, основатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта еще в конце марта публично заявил, что проект "ставится на паузу", включая выплаты кешбэков и вывод средств.

Гонта пообещал, что как только закончится карантин, все магазины сети откроются и возобновят выплаты кэшбека.

Как сообщалось, проект B2B Jewelry имеет все признаки финансовой пирамиды.

В начале марта журналисты опубликовали видео, как из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках.

По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области.

Компания обещала доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов проекта, по словам Гонты, уже около 500 тысяч. По словам участников проекта, компания привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр невозможно.

По данным Генпрокуратуры и Налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.