В Украине за сутки обнаружили более 2500 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 10 сентября обнаружено 2 582 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 145 612. Из них летальных случаев – 3 023, случаев выздоровления – 65 877, продолжают болеть 76 712 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 16 452, Киеве – 16 119, Харьковской области – 11 832, Черновицкой области – 11 715, Ивано-Франковской области – 10 802.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утром 9 сентября зафиксировано 2 551 новый случай коронавируса.

Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин до 31 октября, ужесточив ограничения. В частности, во всех регионах запрещено проведение дискотек, концертов (кроме проводимых заведениями культуры), работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.