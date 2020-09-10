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Ахметов (1594) Укрзалізниця (4643) ПУМБ (74)

Банк Ахметова отсудил у "Укрзализныци" более 600 миллионов

Банк Ахметова отсудил у

Хозсуд Киева удовлетворил иск "Первого международного украинского банка" Рината Ахметова к АО "Укрзализныця" и решил взыскать с ответчика в пользу истца $22 млн (около 612 млн грн) задолженности "Донецкой железной дороги" по трем кредитным договорам 2013 года.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

При этом суд сослался на выводы Большой Палаты Верховного Суда, что "Укрзализныця" является правопреемником ГП "Донецкая железная дорога".

Согласно судебным материалам, в июле-сентябре 2016 года суды первой и апелляционной инстанции в рамках этого дела уже удовлетворили исковые требования ПУМБ и "Укрзализныця" в октябре того же года уплатила банку 628,4 млн грн. Однако в декабре 2016 года Высший хозсуд отменил решение судов предыдущих инстанций и отправил этот спор на рассмотрение в суд первой инстанции.

В июне 2020 года "Укрзализныця" сообщила, что Большая Палата Верховного Суда признала ее правопреемником ГП "Донецкая железная дорога" с даты госрегистрации акционерного общества в 2015 году.

Как замечала "Укрзализныця", это означает, что она будет обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал (при том, что в ОРДЛО - более 20 тыс. грузовых вагонов УЗ, почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов).

Как уточнила УЗ, по приблизительным подсчетам сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в т.ч. перед российскими "Сбербанком" – 3,5 млрд грн, "ВТБ Банком" – 1,2 млрд грн.
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Топ коментарі
+7
Лещенко , агов .. зеля з ахметкою грабують Укрзалізницю
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10.09.2020 10:10
+6
Такое ощущение по новостям что президент у нас не Зеленский, а Ахметов,

- деньги для зеленой энергетики Ахметова не проблема - народ сбросится в бюджет и выплатит ему,
- никто не хочет покупать дорогую електроенергию Ахметовских ТЭС, не проблема - КМУ прикрываясь народом разрешает выключить АЭС,

- Ахметов слил деньги не вложив ни копейки в гос шахты, теплосети, не проблема - государство прикрываясь народом заберет их и отремонтирует за свой счет,
- Ахметов развязал войну на Донбассе, и возит уголь по цене Ротердама+ и металл с Донбасса в вагонах ГП "Донецкая железная дорога", и не проблема, - держ. предприятия Укрзализниця от имени народа готова отдать долги ГП "Донецкая железная дорога", и нагнуть народ чтоб он платил Ахметовские цены за електроенергию.
не пора бы Ахметова грохнуть как Алика Грека в 1995г. и Щербаня в 1996г. и покончить окончательно с ДОНЕЦКОЙ МАФИЕЙ???
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10.09.2020 13:21
+5
Когда этого Донецкого Дона грохнут уже???
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10.09.2020 13:09
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Лещенко , агов .. зеля з ахметкою грабують Укрзалізницю
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10.09.2020 10:10 Відповісти
Ну это же не роттердам какой, не рыночные механизмы... Тут совершенно ясно, лешенко в деле, чего ему переживать то?
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10.09.2020 11:15 Відповісти
А Зеля в доле?
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10.09.2020 12:48 Відповісти
Клоун на окладе , шестерок в долю не берут.
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10.09.2020 20:31 Відповісти
Когда этого Донецкого Дона грохнут уже???
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10.09.2020 13:09 Відповісти
Такое ощущение по новостям что президент у нас не Зеленский, а Ахметов,

- деньги для зеленой энергетики Ахметова не проблема - народ сбросится в бюджет и выплатит ему,
- никто не хочет покупать дорогую електроенергию Ахметовских ТЭС, не проблема - КМУ прикрываясь народом разрешает выключить АЭС,

- Ахметов слил деньги не вложив ни копейки в гос шахты, теплосети, не проблема - государство прикрываясь народом заберет их и отремонтирует за свой счет,
- Ахметов развязал войну на Донбассе, и возит уголь по цене Ротердама+ и металл с Донбасса в вагонах ГП "Донецкая железная дорога", и не проблема, - держ. предприятия Укрзализниця от имени народа готова отдать долги ГП "Донецкая железная дорога", и нагнуть народ чтоб он платил Ахметовские цены за електроенергию.
не пора бы Ахметова грохнуть как Алика Грека в 1995г. и Щербаня в 1996г. и покончить окончательно с ДОНЕЦКОЙ МАФИЕЙ???
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10.09.2020 13:21 Відповісти
скільки ж крові висосав цей ТАТАРИН з України???? коли ж ця ГНИДА ЗДОХНЕ?
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10.09.2020 18:05 Відповісти
Коли хтось реально почне полювання на цю потвору, а не тільки буде сипати прокльонами в інтернеті.
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10.09.2020 20:36 Відповісти
Ну зашибись, страна должна денег ублюдку-сепару ахметке, финансировавшему террористический батальон "восток". Похоже дна у "нашей" власти нет, они пробивают его с каждым новым днем.
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10.09.2020 20:34 Відповісти
тепер зрозуміло ХТО був і залишається реальним господарем України
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10.09.2020 20:41 Відповісти
БЕРИ НА ЧАЙ ПОКА !!! ГЛАВНОЕ ОБСЛУЖИВАЙ )))
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11.09.2020 05:58 Відповісти

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