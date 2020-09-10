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Коломойський (1767) Курченко (232) АРМА (384) Офіс Президента (179)

Коломойский заявил, что "медиахолдинг Курченко" хотят отдать Курченко

Коломойский заявил, что

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что внештатный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк давит на руководство Агентства по розыску и менеджменту активов в вопросе избрания победителя конкурса на управление активами "Украинского медиа холдинга" беглого Сергея Курченко.

Об этом сообщает агентство УНИАН из медиа-холдинга Коломойского, передает БизнесЦензор.

По словам Коломойского победителем конкурса может быть объявлено ООО "Издательство Украинский Медиа Дом", которое напрямую связано с владельцем "УМХ" (чьи активы арестованы) Сергеем Курченко, находящимся в розыске.

Как сообщал БизнесЦензор, медиа группа "Украина" Рината Ахметова примет участие в конкурсе на управление активами "Украинского медиа холдинга" беглого олигарха Сергея Курченко. МГУ гарантирует 1 гривну отчислений в бюджет от управления активами UMH.

На повторном конкурсе АРМА планирует найти управителя для активов медиахолдинга UMH Курченко, которые перешли под управление Нацагентства в сентябре 2019 года. Это: корпоративные права 72 юридических лиц, акции (ценные бумаги) 7 юридических лиц, имущественные права интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг, заверенные 283 свидетельствами на знаки для товаров и услуг; а также недвижимость и оборудование, арестованные в декабре 2015 года — сентябре 2019 года.

В первом конкурсе на активы UMH Курченко претендовали семь компаний: ООО 1+1 Интернет (входит в холдинг 1+1 media Игоря Коломойского); ООО Телерадиокомпания Шансон Евгения Евтухова; ООО Эра-Медиа, которое, по данным СМИ, контролирует нардеп Андрей Деркач; ООО Коммуникационный хаб Экономика (принадлежит Константину Паршину); Объединенная медиа группа Максима Варланова; ООО Зручно и ООО Издательство Украинский Медиа Дом.

На данный момент известно, что во втором конкурсе снова планирует принять участие компания Константина Паршина — компания Ekonomika+ заявила о повторном участии в конкурсе по управлению активами Украинского Медиа Холдинга, представив трехлетнюю программу развития активов, подготовленную при поддержке Deloitte.
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зе успел не токо под беню прогнутся а еще под ахметку, медведчука, вови ху...
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10.09.2020 11:03 Відповісти
одна БабЮля за народ, как всегда, особенно под выборыКоломойский заявил, что "медиахолдинг Курченко" хотят отдать Курченко - Цензор.НЕТ 1805
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10.09.2020 11:43 Відповісти
А что, она уже опять живее всех живых?
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10.09.2020 17:10 Відповісти
)))))))))
хто про що, а вшивий про баню )). юля невиправна.
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10.09.2020 22:12 Відповісти
ага... а поганий ще й досі Порошенко.. Мдааа..
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10.09.2020 22:11 Відповісти

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