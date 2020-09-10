Коломойский заявил, что "медиахолдинг Курченко" хотят отдать Курченко

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что внештатный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк давит на руководство Агентства по розыску и менеджменту активов в вопросе избрания победителя конкурса на управление активами "Украинского медиа холдинга" беглого Сергея Курченко.

Об этом сообщает агентство УНИАН из медиа-холдинга Коломойского, передает БизнесЦензор.

По словам Коломойского победителем конкурса может быть объявлено ООО "Издательство Украинский Медиа Дом", которое напрямую связано с владельцем "УМХ" (чьи активы арестованы) Сергеем Курченко, находящимся в розыске.

Как сообщал БизнесЦензор, медиа группа "Украина" Рината Ахметова примет участие в конкурсе на управление активами "Украинского медиа холдинга" беглого олигарха Сергея Курченко. МГУ гарантирует 1 гривну отчислений в бюджет от управления активами UMH.

На повторном конкурсе АРМА планирует найти управителя для активов медиахолдинга UMH Курченко, которые перешли под управление Нацагентства в сентябре 2019 года. Это: корпоративные права 72 юридических лиц, акции (ценные бумаги) 7 юридических лиц, имущественные права интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг, заверенные 283 свидетельствами на знаки для товаров и услуг; а также недвижимость и оборудование, арестованные в декабре 2015 года — сентябре 2019 года.

В первом конкурсе на активы UMH Курченко претендовали семь компаний: ООО 1+1 Интернет (входит в холдинг 1+1 media Игоря Коломойского); ООО Телерадиокомпания Шансон Евгения Евтухова; ООО Эра-Медиа, которое, по данным СМИ, контролирует нардеп Андрей Деркач; ООО Коммуникационный хаб Экономика (принадлежит Константину Паршину); Объединенная медиа группа Максима Варланова; ООО Зручно и ООО Издательство Украинский Медиа Дом.

На данный момент известно, что во втором конкурсе снова планирует принять участие компания Константина Паршина — компания Ekonomika+ заявила о повторном участии в конкурсе по управлению активами Украинского Медиа Холдинга, представив трехлетнюю программу развития активов, подготовленную при поддержке Deloitte.