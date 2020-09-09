БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2097 відвідувачів онлайн
Новини
381 0
Франція (631) авіасполучення (2473)

Air France обновила расписание полетов в Украину

Air France обновила расписание полетов в Украину

Авиакомпания Air France озвучила расписание рейсов по маршруту Париж-Киев в зимнем расписании полетов, то есть в период с 25 октября 2020 года по 27 марта 2021 года.

Об этом сообщили в компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Как сообщается, из аэропорта "Шарль де Голль" в аэропорт "Борисполь" полеты будут осуществляться три раза в неделю - по четвергам, субботам и воскресеньям.

В четверг и воскресенье рейсы будут отправляться из Киева в 14:50, в субботу - в 16:25. Из Парижа суда авиакомпании будуть отправляться в столицу Украины по четвергам и воскресеньям в 9:45, по субботам - в 11:20.

Сейчас рейсы выполняются по таким дням: вторник, четверг, суббота.

Air France возобновила регулярные рейсы в Украину после связанного с карантином перерыва 14 июля.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 