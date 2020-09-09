Ryanair с 27 октября увеличит число рейсов из Киева в Берлин в 3,5 раза

Ryanair анонсировал увеличение в 3,5 раза частоты полетов из Киева в Берлин с 27 октября 2020 года из-за значительного спроса.

Об этом говорится в данных системы бронирования лоукоста, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Как сообщается, сейчас авиаперевозчик обслуживает данный маршрут два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.

Полеты выполняются из терминала D аэропорта "Борисполь" в берлинский аэропорт "Шенефельд".

С 27 октября рейсы на линии станут ежедневными. При этом Ryanair сменит терминал в столице Германии - пассажиры будут вылетать из аэропорта "Берлин Бранденбург", который делит общее летное поле с "Шенефельдом".

"Ежедневная частота полетов будет доступна в течение всего сезона зимней навигации", - сообщили в Ryanair.

Сейчас помимо Ryanair полеты из Киева в Берлин выполняет Wizz Air. Венгерский лоукост обслуживает линию также два раза в неделю, а с конца октября планирует перейти на ежедневную частоту.

Ранее по маршруту также летала МАУ, однако авиакомпания ушла с данного направления в рамках оптимизации своей сети для работы в условиях кризиса, связанного с падением спроса на перелеты из-за коронавируса и различных запретов на передвижение людей.