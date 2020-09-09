За авиарейсы в Крым арестованы 65 самолетов

Офис генерального прокурора Украины сообщает о наложении арестов на 65 самолетов-нарушителей порядка въезда/выезда из аннексированного полуострова Крым.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передает БизнесЦензор.

С марта 2014 году Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения. Официально прекращено функционирование всех аэропортов оккупированного полуострова.

Несмотря на это, установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.

В связи с этим, прокуратура Автономной Республики Крым совместно с ГУ СБУ в АР Крым обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров и правила международных полетов. Сейчас арестованы 65 воздушных судов-нарушителей.