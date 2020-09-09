Украина запретила въезд иностранцев транзитом

Кабинет министров Украины внес изменения в список исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины, передает БизнесЦензор.

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление №641 от 22 июля 2020 года "Об установлении карантина и принятии усиленных противоэпидемических мер на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусам SARS-CoV-2".

Так, указано, что к исключениям о запрете относятся лица, являющиеся одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины. При этом, согласно законодательству, правовой статус ребенка имеет лицо до достижения им совершеннолетия.

Вместе с тем, согласно изменениям отменяется норма, предусматривающая возможность въезда в Украину иностранцев, которые направлялись по территории Украины транзитом.

Если лица направляются в Украину на обучение, это должны быть только высшие учебные заведения.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины до 28 сентября закрыл границы для иностранных граждан.

Ограничение не затрагивало лиц, имеющих разрешение на проживание, являющихся членами международных и гуманитарных миссий, тех, кто въезжает в страну транзитом, является водителем грузовых транспортных средств, инструктором государств-членов НАТО, культурным деятелем, имеющим приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц.