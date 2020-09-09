Польша вложит $40 миллиардов в строительство АЭС для снижения зависимости от угля

Польша планирует инвестировать порядка $40 млрд в строительство атомных электростанций, чтобы ускорить поэтапный отказ от использования угля.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление министерства климата страны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министерство представило новую энергетическую стратегию страны на период до 2040 года. В сообщении ведомства говорится, что Польша готова направить на развитие атомной энергетики 150 млрд злотых ($39,7 млрд), при этом первый атомный энергоблок предполагается ввести в строй в 2033 году.

Кроме того, Польша планирует вложить 130 млрд злотых в строительство офшорных ветряных электростанций. Все это в совокупности должно помочь стране сократить зависимость от угля.

В прошлом году 74% электроэнергии в Польше было выработано на угольных станциях, что является одним из самых высоких показателей в ЕС.

В соответствии с планом министерства климата, который еще должен быть принят правительством, доля угля в производстве электроэнергии сократится до 37-56% к 2030 году и до 11-28% к 2040 году в зависимости от уровня платежей за выбросы углекислого газа (CO2). Ранее министерство прогнозировало, что на долю угля будет приходиться 56% вырабатываемой электроэнергии в 2030 году и 28% - в 2040 году.

Акции польских государственных энергетических компаний PGE Polska Grupa Energetyczna SA и Tauron Polska Energia SA подорожали на фоне этих новостей, но затем уступили давлению более широкой распродажи на рынке. За последние два года бумаги этих компаний сильно подешевели на фоне роста платежей за CO2, в результате которого их зависимость от угля становится все более проблематичной.