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Кабмін (7634) реєстр (539)

Кабмин предлагает создать е-реестр географических указаний

Кабмин предлагает создать е-реестр географических указаний

Кабинет министров предлагает Верховной Раде принять законопроект, который устанавливает правовые основы создания и ведения Государственного реестра географических указаний в электронном виде.

Законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О географических указаниях" относительно усовершенствования деятельности, связанной с установлением, нормированием, учетом, регистрацией, использованием и сохранением географических названий" был одобрен на заседании правительства 9 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Документ также предусматривает, что доступ к сведениям реестра будет бесплатным и свободным.

Помимо того законопроект предлагает внести изменения в ст. 4,7,8 и 9 закона "О географических указаниях" в части осуществления государственного управления в сфере деятельности связанной с установлением, нормированием, учетом, регистрацией, использованием и хранением географических указаний, осуществлением учета и государственной регистрации географический названий.

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