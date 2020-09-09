В Фонде борьбы с коронавирусом не хватает средств для трех бюджетных программ, – Счетная палата

По расчетам специалистов Счетной палаты, в Фонде борьбы с COVID-19 уже недостаточно средств для реализации трех бюджетных программ.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время дискуссии 9 сентября, передает БизнесЦензор.

"Мы планируем проверить эффективность расходования средств Фонда борьбы с COVID-19. Скорее всего, в следующем году, когда завершится этот бюджетный год. Но уже сейчас оперативно мониторим расходы из бюджета на борьбу с COVID-19. Еще в июле правительство распределило все 66 млрд грн Фонда. По состоянию на 7 сентября 19,5 млрд грн - использованы", - отметил Пацкан.

Он добавил, что из этих средств 8,9 млрд грн - выплаты по безработице и частичной безработице, на детей ФЛП и страховые выплаты и материальную помощь медикам; 7,6 млрд грн - на дороги; 2,7 млрд грн - доплаты к зарплате МВД, Минздрава, исполнительная служба и других; 262 млн грн - закупка оборудования, средств индивидуальной защиты.

Пацкан подчеркнул, что по шести бюджетным программам расходы на 14 млрд грн не осуществлялись. Например, 6 млрд грн - Минздрав, доплаты к зарплате медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения, а также 5,3 млрд грн - Минздрав, закупка оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

"По расчетам специалистов Счетной палаты, недостаточно средств для реализации трех бюджетных программ. Национальная полиция - доплаты полицейским; Фонд общеобязательного государственного соцстрахования - помощь по частичной безработице; Минсоцполитики - выплата пособий на детей ФЛП. Например, остаток средств по бюджетной программе по выплат по частичной безработице - 480 млн грн (среднемесячные выплаты - 560 млн грн). Для выплат в сентябре средств еще хватит. А до окончания карантина необходимо дополнительно 640 млн грн", - сказал Пацкан.

Он также обозначил риски, которых отмечала Счетная палата еще при создании Фонда. В частности коррупционные, возникающие при распределении средств, в частности, на меры, не связанные с чрезвычайной ситуацией, и организационные.

"Это, прежде всего, некачественное планирование. Только один пример - на доплаты работникам Нацполиции осталось 6,5 млн грн при ежемесячной потребности до конца карантина 374 млн грн", - добавил Пацкан.

Кроме того, отметил председатель Счетной палаты, усиливаются риски неэффективного использования средств.

"Правительство упростило процедуру закупок в рамках противоэпидемических мер. С одной стороны - это оправдано. С другой - неконкурентные закупки не могут гарантировать качественных поставок. Один пример - закупка респираторов. Почему одни покупают за 18 грн штуку, другие - за 160 грн - причем уровень защиты одинаков. Такая же ситуация с масками, защитными костюмами и тому подобны. И эти вопросы требуют детального изучения. А порядок осуществления закупок за счет выделенных из Фонда средств требует пересмотра", - подчеркнул Пацкан.

Он также отметил, что дополнительный риск своевременного проведения антикризисных расходов - недопоступления в госбюджет. Так, по оперативным данным, в январе-августе план поступлений общего фонда госбюджета не выполнены на 49,3 млрд грн (4,8%).