Украина с начала года увеличила импорт сыров в 2,4 раза

Импорт сыров по итогам восьми месяцев 2020 года возрос в 2,4 раза – до 29,41 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,2 раза, до $128,86 млн.

Об этом говорится в данных Государственной таможенной службой, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время Украина в январе-августе 2020 года экспортировала 3,55 тыс. тонн сыров, что на 18,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В денежном выражении экспорт сократился на 12,1% и составил $13,75 млн.

Экспорт украинского сливочного масла сократился в 1,9 раза – до 7,58 тыс. тонн, в денежном выражении – в 1,7 раза, до $33,5 млн. Импорт этой продукции в отчетный период составил 8,04 тыс. тонн ($31,23 млн) против 949 тонн ($5,29 млн) за январь-август 2019 года.

Экспорт молока и сливок (сгущенных) за восемь месяцев 2020 снизился в 1,5 раз – до 18,83 тыс. тонн. Украина поставила сгущенных молока и сливок на общую сумму $38,66 млн, что в 1,6 раз ниже показателя за январь-август прошлого года. Импорт этой группы товаров вырос в 3,2 раза – до 4,23 тыс. тонн, в денежном выражении - в 3,3 раза, до $9,47 млн.

Как сообщалось, Украина в 2019 году сократила экспорт сыров на 13,8% по сравнению с 2018 годом - до 7,2 тыс. тонн, при росте импорта в 1,7 раза – до 23,7 тыс. тонн. Экспорт сливочного масла за минувший год сократился в 1,7 раза - до 18,3 тыс. тонн, импорт вырос – в 3,1 раза, до 3,4 тыс. тонн. Экспорт молока и сливок (сгущенных) увеличился в 2019 году на 0,9% - до 35,81 тыс. тонн, импорт – на 8,8%, до 2,56 тыс. тонн.