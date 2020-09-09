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Портфель неработающих кредитов в госбанках планируют сократить на 305 миллиардов за три года

Портфель неработающих кредитов в госбанках планируют сократить на 305 миллиардов за три года

Совет по финансовой стабильности одобрил разработанные государственными банками планы, предусматривающие сокращение портфеля неработающих кредитов в государственных банках на 305 млрд грн за три года.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, передает БизнесЦензор.

Достичь таких результатов планируется за счет:

  • списания с баланса проблемных кредитов, зарезервированных на 100% (в то же время банки продолжат работу по взысканию с должников)
  • реструктуризации жизнеспособных кредитов;
  • взыскания залогового имущества с последующей реализацией;
  • продажи или переуступки прав требования по проблемным портфелями.

Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года указом президента Украины. В ее состав входят председатель Национального банка Украины, министр финансов Украины (сопредседатели Совета), председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, директор-распорядитель ФГВФЛ, заместитель председателя Национального банка Украины, заместитель министра финансов Украины.

Совет является форумом для профессионального обсуждения рисков для финансовой стабильности государства.

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