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інформаційна війна (2) Кабмін (7634)

Кабмин до конца года запустит программный комплекс по противодействию информационным угрозам

Кабмин до конца года запустит программный комплекс по противодействию информационным угрозам

Кабинет министров Украины намерен до конца 2020 года создать и запустить программный комплекс по мониторингу, выявлению и противодействию информационным угрозам

Об этом говорится в плане приоритетных действий правительства на 2020 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, в декабре Кабмин намерен запустить систему в пилотном режиме.

Отмечается, что такая система позволит органам исполнительной власти получать информацию об актуальных информационных угрозах и возможностях реагирования на них.

Кроме того, до конца года запланировано проведение общенациональной кампании по повышению медиаграмотности населения, что должно содействовать развитию критического мышления у граждан Украины.

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