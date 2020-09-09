Субъекты финмониторинга смогут подавать информацию об операциях через е-кабинет

Кабинет министров 9 сентября утвердил постановление о некоторых вопросах финансового мониторинга, которое разрешает субъектам первичного финансового мониторинга (СПФМ) подавать информацию о финоперациях, подлежащих финмониторингу, через электронный кабинет системы финмониторинга.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что такие нововведения позволят уменьшить материальные и временные затраты при выполнении своих обязанностей в этой сфере.

Уточняется, что соответствующее постановление вступает в силу 1 января 2021 года.

Документом также предоставляется возможность СПФМ выполнить свои обязательства в части предоставления новых видов сообщений, в том числе о подозрительных финоперациях и о расхождениях в информации о конечных бенефициарных владельцах клиентов, которые были установлены в ходе надлежащей проверки клиента ("customer due diligence").

Правительство также обновило процедуры представления информации, необходимой для постановки на учет СПФМ и информации об операциях, подлежащих финмониторингу, а также уточнило процедуры ведения Госфинмониторингом учета предоставленной информации и ведения учета СПФМ.

Нормативно-правовые акты по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения продолжают действовать и после вступления в силу закона № 361-IX, в части, не противоречащей его нормам.

Отмечается, что до принятия и вступления в силу постановления, информацию о постановке на учет и о подозрительных финансовых операциях клиентов СПФМ, следует предоставлять в Госфинмониторинг в соответствии с требованиями постановления Кабмина № 552 и инструкции по заполнению форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финмониторинга, утвержденной приказом Минфина.