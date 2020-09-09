Инфляция в Украине выросла до 2,5%, – Госстат

Потребительские цены в Украине в августе 2020 года снизились на 0,2% после снижения на 0,6% в июле и роста на 0,2% в июне, 0,3% – в мае и 0,8% – в апреле и марте.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сообщается, что в августе 2019 года была зафиксирована дефляция 0,3%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам августа 2020 года выросла до 2,5% по сравнению с 2,4% по итогам июля, 1,7% – по итогам мая, 2,1% – по итогам апреля и 2,3% – по итогам марта.

Согласно данным Госстата, в августе 2020 года базовая инфляция составила 0,1% после дефляции 0,1% в июле и нулевого значения в июне. В результате в годовом измерении базовая инфляция увеличилась с 3% до 3,2%.

На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,5%. Больше всего (на 13,5% и 8,4%) подешевели овощи и фрукты. На 0,9-0,6% снизились цены на кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, продукты переработки зерновых, макаронные изделия, сахар. В то же время на 3,4-0,9% подорожали яйца, рис, мясо и мясопродукты, подсолнечное масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,2%.

Одежда и обувь подешевели на 3,0%, в том числе обувь - на 4,0%, одежда - на 2,3%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 5,7% состоялись в основном за счет повышения цен на природный газ на 37,7%.

Цены на транспорт выросли на 1,2% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,8%, автомобилей - на 2,4%.