Кабмин предложит Раде поддержать использование электромобилей

Кабинет министров Украины утвердил положения законопроекта "О внесении изменений в закон "Об автомобильном транспорте" с целью утверждения определений "электромобиль" и "электрозарядная инфраструктура".

Соответствующие положения Кабмин утвердил на заседании 9 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно тексту указанного законопроекта, обнародованного в ходе правительственного заседания, определены термины: "электрическое транспортное средство" ("электромобиль"), "электробус", "станция зарядки электромобилей", "грузовой электромобиль", "легковой электромобиль", "гибридный электромобиль", "плагин-гибридный электромобиль".

"Мы постепенно движемся к повсеместному использованию более экологичных и современных видов транспорта на электродвигателях. Электромобили уже стали неотъемлемой частью нашей жизни и в дальнейшем это направление будет только развиваться. И чем лучше правительство, Верховная Рада и государство в целом будет способствовать повышению уровня электромобильности в Украине, тем быстрее это будет происходить", - подчеркнул министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе заседания правительства.

Криклий также выразил надежду на то, что Верховная Рада в ближайшее время примет указанные изменения.

Документ был принят с доработкой в однодневный срок по просьбе Офиса президента Украины.