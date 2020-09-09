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МВФ (1730) Мінфін (2879) транш (267)

Министр финансов ожидает транши МВФ до конца года

Министр финансов ожидает транши МВФ до конца года

Министр финансов Сергей Марченко ожидает завершения пересмотра программы stand by в ближайшее время, а также ожидает транши Фонда до конца года.

Об этом Марченко сказал в ходе заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Надеемся, что в ближайшее время миссия Фонда примет решения о пересмотре программы (stand by). И мы ожидаем к концу года получить запланированные транши, кредиты МВФ", -  сказал Марченко.

По словам Марченко, Минфин находится на финальной стадии преобразования Государственных налоговой и таможенной служб в формат единых юридических лиц.

Министр также сказал, что разработанный Минфином законопроект об одноразовом декларировании и налоговой амнистии направлен в Офис президента.

"Надеемся, что после получения заключения миссии (МВФ) мы сможем его зарегистрировать", - добавил он.

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