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Кабмін (7634) план (42)

Кабмин утвердил план приоритетных действий до конца года

Кабмин утвердил план приоритетных действий до конца года

Кабинет министров Украины утвердил план приоритетных действий правительства на 2020 год.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 9 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министерствам и другим центральным органам исполнительной власти поручено: обеспечить выполнение плана действий в границах расходов, предусмотренных в госбюджете на 2020 год; в двухнедельный срок разработать детализированные планы действий.

Секретариату правительства поручено: обеспечить проведение мониторинга выполнения данного плана на едином портале электронного управления.

"Документ действительно фундаментальный. Речь идет о 690 пунктах. Каждый пункт имеет обоснования важности этих направлений, ответственных исполнителей, сроки, индикаторы выполнения, ожидаемые результаты. Это тот документ, которым будут пользоваться министерства в своей ежедневной работе. Это тот план действий, который обеспечит движение в исполнении программы действий правительства", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Он подчеркнул, что документ предусматривает, в частности, разработку законопроектов о "нулевой декларации" и "свободной IT-зоне, работу с ЕС над "промышленным безвизом" и обновление Соглашения об ассоциации, подачу в парламент более 30 законопроектов в рамках правительственной программы "Путь к Европе", а также продление на полгода после окончания карантина моратория на проверки бизнеса.

Помимо этого, правительство намерено разработать законопроект о накопительной пенсионной системе.

"Это также важная реформа, которую мы планируем ввести уже со следующего года", - прокомментировал Шмыгаль.

"Этот план является главным кpi для каждого министерства", - добавил он.

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