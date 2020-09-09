Кабмин утвердил план приоритетных действий до конца года

Кабинет министров Украины утвердил план приоритетных действий правительства на 2020 год.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 9 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министерствам и другим центральным органам исполнительной власти поручено: обеспечить выполнение плана действий в границах расходов, предусмотренных в госбюджете на 2020 год; в двухнедельный срок разработать детализированные планы действий.

Секретариату правительства поручено: обеспечить проведение мониторинга выполнения данного плана на едином портале электронного управления.

"Документ действительно фундаментальный. Речь идет о 690 пунктах. Каждый пункт имеет обоснования важности этих направлений, ответственных исполнителей, сроки, индикаторы выполнения, ожидаемые результаты. Это тот документ, которым будут пользоваться министерства в своей ежедневной работе. Это тот план действий, который обеспечит движение в исполнении программы действий правительства", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Он подчеркнул, что документ предусматривает, в частности, разработку законопроектов о "нулевой декларации" и "свободной IT-зоне, работу с ЕС над "промышленным безвизом" и обновление Соглашения об ассоциации, подачу в парламент более 30 законопроектов в рамках правительственной программы "Путь к Европе", а также продление на полгода после окончания карантина моратория на проверки бизнеса.

Помимо этого, правительство намерено разработать законопроект о накопительной пенсионной системе.

"Это также важная реформа, которую мы планируем ввести уже со следующего года", - прокомментировал Шмыгаль.

"Этот план является главным кpi для каждого министерства", - добавил он.