Транзит сжиженного газа Украину сократился на 23%

Объем транзита сжиженного углеводородного газа по территории Украины в январе-августе 2020 года сократился на 23%, до 371 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (481 тыс. тонн).

Об этом говорится в собственном исследовании "Консалтинговой группы А-95", передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Транзит СУГ в Восточную Европу по железной дороге сократился на 21%, до 309 тыс. тонн, через украинские порты - на 31%, до 61,7 тыс. тонн.

Свыше 97% всего транзита пришлось на российский СУГ: в январе-августе 2020 года его транзит сократился на 19,5%, до 362 тыс. тонн.

Транзит российского газа через порт Измаил в январе-августе составил 58,6 тыс. тонн, через Рени - 3,1 тыс. тонн. По сравнению с январем-августом 2019 года транзит СУГ производства России через украинские порты уменьшился на 22%.

Остальные 303,4 тыс. тонн российского СУГ транзитом транспортированы по железной дороге. Основной объем - 209,8 тыс. тонн - направлен в Польшу, еще 52,47 тыс. тонн - в Венгрию. Оставшаяся часть поставлена в Сербию, Румынию и Молдову.

В 2019 году транзит СУГ через Украину сократился на 38,5%, до 692,3 тыс. тонн, по сравнению с 2018 годом (1,1 млн тонн).