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Украина и Испания будут сотрудничать на таможне, – проект соглашения

Украина и Испания будут сотрудничать на таможне, – проект соглашения

Кабинет министров одобрил проект соглашения с Королевством Испания о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, а также проект распоряжения президента Украины о предоставлении полномочий подписать ее министру финансов Сергею Марченко.

Об этом заявил Марченко в ходе правительственного заседания 9 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина

По словам Марченко, соглашение планируется подписать в ходе запланированного визита в Испанию министра иностранных дел Дмитрия Кулебы 10 сентября.

Проект соглашения предусматривает механизм обмена информацией таможенными органами Украины и Испании.

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