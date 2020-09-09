Тепловые предприятия Волыни поддерживают поданный в Раду механизм отмены долгов за газ

Крупнейшие предприятия теплокоммунэнерго Волыни направили обращение в Верховную Раду и правительства по безотлагательного принятия законопроекту № 3800-01.

Как отмечается, этот документ даст возможность вовремя, без проблем начать отопительный сезон и обеспечить дома волынян теплом, передает БизнесЦензор.

По состоянию на 2 сентября долг тепловиков Волынской области за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" составил около 250 млн грн. Такая задолженность состоит в значительной степени из произвольно начисленных штрафов и других начислений.

Увеличенная таким образом задолженность угрожает устойчивому прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов. Поэтому заложниками ситуации становятся потребители, которые рассчитывают на тепло в своих домах и горячее водоснабжение.

Законопроект № 3800-1, подготовленный в июле группой нардепов от разных политсил, предусматривает вариант списания "искусственных долгов" прошлых лет всех участников газового рынка и возможность начать все с чистого листа. 114 млрд грн за газ и тепло, которые накопились за последние более 5 лет.

КП "Владимир-Волинськтеплоенерго", КП "Нововолинськтеплокомуненерго", предприятие тепловых сетей "Ковельтепло" и ГКП "Луцктепло" обратились на этой неделе с соответствующими письмами к народным депутатам, инициаторов этого законопроекта, президенту и правительству.

Именно данный документ предусматривает списание взаимной задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих компаний за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, а также и списание всех штрафных санкций, начисленных на эту задолженность.

Принятие этого законопроекта должно не допустить повышения цен на тепло для населения или вообще срыва отопительного сезона. Важно, что законопроект 3800-1 для списания долгов предприятиям ТКЭ не требует ни дополнительных расходов из бюджета, ни стремительного роста цен на тепло.

Поэтому решение этой проблемы подписанты видят в скорейшем обсуждении и принятии зарегистрированного проекту закона №3800-1 "О внесении изменений в закон Украины" О рынке природного газа "и других законов по обеспечению финансовой стабильности на рынке природного газа".