Гостаможня должна в сентябре заработать как единое юрлицо

Государственная таможенная служба в сентябре должна заработать в формате единого юрлица, предусматривает утвержденный на заседании в среду план деятельности Кабинета министров на 2020 год.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Минфин и Гостаможня должны разработать в сентябре необходимые нормативные акты для введения электронной транзитной системы для режима совместного транзита, а также начать обнародовать в форме бесплатных открытых данных обезличенную информацию о таможенной стоимости.

Как указал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства, план также предусматривает завершение ликвидации Государственной фискальной службы (ГФС) и комплексную реформу таможни, в частности снижение субъективного влияния таможенника на таможенные процедуры.