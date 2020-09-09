Украина с начала года увеличила экспорт мяса птицы на 4,8%

Украина в январе-августе 2020 года нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 288,79 тыс. тонн.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба, сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В денежном выражении экспорт этой продукции упал на 7,4% – до $371,92 млн.

В то же время импорт мяса птицы и субпродуктов за восемь месяцев этого года снизился на 17,8% - до 67,57 тыс. тонн, в денежном эквиваленте – на 15%, до $27,94 млн.

Экспорт свинины, по данным Гостаможслужбы, увеличился на 31,6% – до 1,85 тыс. тонн. Этой продукции было поставлено на $4,23 млн, что на 35,1% больше показателя за январь-август 2019 года.

Импорт свинины в Украину за восемь месяцев 2020 года вырос на 0,2% – до 16,36 тыс. тонн, в денежном выражении - на 7,1%, до $33,29 млн.

Кроме того, за указанный период Украина снизила экспорт яиц на 15,4% - до 80,86 тыс. тонн, в денежном выражении - на 3,6%, до $72,65 млн.

Импорт яиц за восемь месяцев 2020 года упал в 2,1 раза – до 1,84 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,3 раза, до $6,53 млн.

Как сообщалось, Украина в 2019 году нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 26% - до 414,5 тыс. тонн по сравнению с 2018 годом, импорт – на 0,6%, до 131,2 тыс. тонн. Экспорт свинины возрос на 28,6% – до 2,3 тыс. тонн, тогда как импорт сократился на 18,8% – до 23,2 тыс. тонн.