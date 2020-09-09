"Приватбанк" продает гостиницу и офисы в Херсоне за 53 миллиона

"ПриватБанк" выставил на продажу через OpenMarket (ГП "СЕТАМ") трехзвездочную гостиницу "Оптима" и офисные помещения общей площадью 5 тыс. кв. м по просп. Ушакова, 43 в Херсоне за 52,5 млн грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Аукцион запланирован на 23 сентября 2020 года.

Согласно объявлению на площадке OpenMarket, помещение площадью 2,6 тыс. кв. м в 2014 году было реконструировано под гостиницу. Номерной фонд составляет 60 номеров. Инфраструктура также включает два конференц-зала и внутреннюю парковку. Еще 2,3 тыс. кв. м здания занимают офисные помещения.