БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2340 відвідувачів онлайн
Новини
2 343 0
банки (6844) Суркіс (174)

Суркисы стали напрямую владеть "А-Банком"

Суркисы стали напрямую владеть

Акционеры Акцент-Банка (А-Банка, Днепр) – братья Суркисы и их дочери увеличили долю в уставном капитале банка суммарно на 3,169% – до 100%, говорится в сообщении финчреждения в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), до недавнего времени такой пакет (3,169162%) принадлежал компании MIOSARIA COMMERCIAL LTD.

В сообщении банка также указывается, что доля прямого участия Игоря Суркиса увеличилась до 33,229%, Григория Суркиса – до 32,991%, а Светланы Суркис и Марины Суркис – до 16,89% (у каждой).

Согласно статистике Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов А-Банк занимал 23-е место (9,265 млрд грн) из 75 действовавших в стране банков.
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 