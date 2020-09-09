Суркисы стали напрямую владеть "А-Банком"

Акционеры Акцент-Банка (А-Банка, Днепр) – братья Суркисы и их дочери увеличили долю в уставном капитале банка суммарно на 3,169% – до 100%, говорится в сообщении финчреждения в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), до недавнего времени такой пакет (3,169162%) принадлежал компании MIOSARIA COMMERCIAL LTD.

В сообщении банка также указывается, что доля прямого участия Игоря Суркиса увеличилась до 33,229%, Григория Суркиса – до 32,991%, а Светланы Суркис и Марины Суркис – до 16,89% (у каждой).

Согласно статистике Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов А-Банк занимал 23-е место (9,265 млрд грн) из 75 действовавших в стране банков.