Кабмин планирует продать ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаш" и "Президент-отель" до конца года
Приватизация АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), ПАО "Одесский припортовый завод", единых имущественных комплексов ГП "Завод "Электротяжмаш" и "Угольная компания "Краснолиманская", а также ЧАО "Президент-отель" может состояться до конца текущего года.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Задача завершить их продажу не позже декабря этого года ставится Фонду госимущества в проекте плана приоритетных действий правительства Украины на 2020 год, который вынесен в среду на заседание Кабинета министров.
В качестве обоснования для таких действий названы указы президента, принятые в сентябре и ноябре прошлого года.
Проект плана также предусматривает утверждение для 15 наибольших госкомпаний политики собственности, индивидуального плана мер по корпоративному управлению, ключевых показателей деятельности набсовета. Речь идет о НАК "Нафтогаз Украины", госконцерне "Укроборонпром", НАЭК "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрзализныце", "Укрпоште", международном аэропорте "Борисполь".
В этом списке также Администрация морских портов Украины, НЭК "Укрэнерго", Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, "Аграрный фонд", полиграфкомбинат "Украина", "Украэрорух", ГАК "Автомобильные дороги Украины" и "Оператор ГТС УКраины".
С началом коронакризиса Верховная Рада в марте этого года приостановила большую приватизацию, однако на минувшей неделе несколько смягчила запрет, фактически разрешив подготовку, и запретив непосредственно аукционы по продаже крупных приватизационных объектов.
Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров на заседании в среду, 12 августа, принял постановление о передаче Фонду государственного имущества для приватизации 188 госпредприятий.
Как сообщалось, ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что Кабинет министров за пять месяцев обсуждения этого постановления сократил за 5 месяцев список объектов малой приватизации из изначально внесенных в него 360 объектов до 253 объектов и в процессе дальнейшей доработки продолжает сокращаться.
Будь ласка, зачекайте...
Если власть не может и не хочет работать на страну,пусть идут в отставку или отдадут управление активами государства собственнику, - народу и трудовым коллекивам,ведь народ и работники на этих предприятих лучьше знают как произвести свою продукцию - (турбины, газ, э/э, выращивать урожай) и реализовать ее ,политики этого сделать не смргут, а самое главное народ и коллективы кровно заинтересованны в своих доходах и не смогут продавать продукцию скрывая выручку в том числе через офшоры из за публичности и конкуренции многих владельцев, при этом выгоду от этого будут получать все , работники , получая конкурентную зарплату, народ поучая дивиденды и прибавку к рыночной стоимости акций и государство получая выход экономики из тени и тем самым налоги в полном объеме в том числе от перепродажи акций, которые при эфективном управлении и рыночной экономике будут стоить намного больше, чем в олигархической.
Ни чего придумывать не надо называется рыночная экономика, на основе частной собственности, которая неприкоснрвенна.
Вместо этого, власть хочет продать за копейки, а по просту украсть уникальные предприятия у народа занимающие монопольное положение на рынке, в том числе Землю, себе и своим олигархам,ну уже проихватизировали металургию и многое другое, кто с этого получил выгоду - народ, государство?ни какой выгоды одни убытки и нищита для народ и государства, всю выгоду от прихватизации по принципу 10 тыс.га Земли в "одни руки" получила олигархическая власть, покупая себе острова в Италии,а вырученные небольшие деньги от прихватизации как всегда планирует украсть в бюджете,отмыв их на финансировании бизнеса олигархам по "зеленой" э/э, дорогах за которые платят акциз автомобилисы покупая бензин, а власть так не отчитываются какая эфективность, цена и качество этих дорог и был бы ни причем Зеленский ,если бы не бюджет, чистое не целевое использование средств, но там хоть дороги останутся, а платить с бюджета за завышеную в 2,5 раза э/э, чем Европе - не прикрытое воровство 30 миллрд.грн. и идеотизм, на самые высокие % в Мире,которые платит Украина по долгам зделанным той же властью где при стабитьном курсе 12,5% годовых депозиты же в валюте стоят 2% почему не платить с бюддета максимум 5% тем самым переплачивая на долге 85 миллрд $ минимум 6 миллрд. $, в то мремя как на борьбу с короновирусом включая ремонты, зарплаты медикам обарудование для лабораторий, что быстро тесты делать , томографы нужно максимум 25 миллрд., но нет желания у власти финансировать мелицину, только красть и уничтожать.