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В Одессе обнаружили партию кокаина на $17 миллионов в контейнере с бананами

В Одессе обнаружили партию кокаина на $17 миллионов в контейнере с бананами

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили контрабанду из Южной Америки крупной партии кокаина, стоимость которой по теневым расценкам составляет $17 млн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

Кокаин прибыл в Морской торговый порт "Южный" в контейнере с бананами. Павоохранители обнаружили в середине контейнера 2 сумки с 112 килограммами кокаина, расфасованными в брикеты.

СБУ начало уголовное производство по ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе.

Также проверяется возможная причастность сотрудников контролирующих органов к контрабанде кокаина.
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