С начала года "Хмельницкгаз" заменил 21 километр газопроводов

Специалисты АО "Хмельницкгаз" усиленно готовятся к отопительному периоду 2020-2021гг. и пиковой нагрузке на газораспределительную систему области. Сейчас заменено более 21 км стальных подземных газопроводов на полиэтиленовые, а также установлено 70 отключающих устройств и 24 современных шкафных газорегуляторных пункта.

Об этом сообщает пресс-служба "Хмельницкгаза", передает БизнесЦензор.

Подготовительные работы обеспечат стабильную доставку природного газа в более 400 тыс семей и около 3 тыс. предприятий и учреждений Хмельницкой области.

"Особое внимание уделено модернизации изношенной газораспределительной системы в Дунаевецком, Каменец-Подольском, Городоцком районах и городе Хмельницком, где заменены отключающие устройства на модернизированы для возможности проведения ремонтных работ без прекращения подачи газа", - сообщает компания.

В то же время, капитально отремонтированы и установлены 24 мощные станции катодной защиты, а также произведена замена изношенных ШРП на современные шкафные газорегуляторные пункты производства Львовского завода RGC Production, которые надежно регулируют и поддерживают стабильное давление природного газа в распределительных сетях.

"Хмельницкгаз" усиленно готовится к отопительному периоду и круглосуточно обеспечивает стабильную доставку газа потребителям, - информирует технический директор компании Дмитрий Дидыч. - Однако, финансирование работ по безопасности газораспределительной системы остается на значительно более низком уровне от необходимого, учитывая еще и изношенность сетей на 38%. Также долг потребителей более чем 20 млн. грн. не дает возможности полноценно проводить все работы, поскольку плата за доставку - главный источник финансирования работ, а также и для выполнения Инвестиционной программы предприятия".

Благоприятные погодные условия на данный моент – оптимальный период для проведения газовиками всех технических работ, чтобы успеть полностью подготовить около 18 тыс. км газовых сетей области к бесперебойной работе и нагрузке в отопительный сезон.

В свою очередь, АО "Хмельницкгаз" позаботился о безопасности потребителей и давно ввел около десятка современных доступных и безопасных онлайн-сервисов для осуществления оплаты счетов за доставку из дома со своих гаджетов.

Поэтому, оплатить выбранным клиентом платежным сервисом и наименьшей комиссией можно через:

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"Напомним, что даже в действующий период карантина, АО "Хмельницкгаз", как предприятие критической инфраструктуры, ни на минуту не прекращает доставлять природный газ более 400 тыс. подолян. Поэтому, чтобы гарантировать дальнейшее бесперебойное и безопасное распределение, газораспределительная компания обращается с большой просьбой своевременной и полной оплаты предоставленных услуг до 20 числа месяца или по финансовой возможности", - сообщает компания.