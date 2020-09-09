Госбюджет не предусматривает дотации для частных авиакомпаний, – Мининфраструктуры

Государственный бюджет Украины не предусматривает возможности дотаций частных авиакомпаний на период карантина.

Об этом сообщил в интервью Интерфакс-Украина заместитель министра инфраструктуры Украины Олег Ющенко, передает БизнесЦензор.

"Нужно понимать, что в связи с карантином не только частные авиакомпании понесли финансовые потери. Материальный урон нанесен всей авиаотрасли Украины, и такой же факт "имеет место быть" и в авиаотраслях других стран. Бюджет Украины не предусматривает возможности дотаций частных авиакомпаний на период карантина. В этой ситуации в приоритете государства находятся государственные компании по обслуживанию воздушного пространства и обеспечение воздушной безопасности", - сказал Ющенко.

Ющенко также напомнил, что Мининфраструктуры на основании предоставленных подтверждающих документов авиакомпаний SkyUP, Windrose, "МАУ" и Azur Air Ukraine инициировало перед Министерством экономики компенсационную сумму за выполнение эвакуационных рейсов в размере 107 млн грн.

"Эти денежные средства должны быть выделены из резервного фонда на основании распоряжения Кабинета министров Украины. Со своей стороны Мининфраструктуры подало все необходимые документы и расчеты. Слово за Кабмином", - подчеркнул Ющенко.

Как сообщалось, в конце апреля 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал, что Мининфраструктуры рассчитывает в течение месяца выделить финпомощь авиакомпаниям SkyUp, "МАУ", Windrose ("Роза ветров") и Azur Air Ukraine за осуществление эвакуационных рейсов.

Авиакомпания "МАУ" Игоря Коломойского просила у правительства Украины стабкредит в $50 млн в госбанке под 5-6% млн для поддержания финансовой стабильности компании.