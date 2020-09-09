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Нафтогаз (3276) Тарифи на газ (709)

"Нафтогаз" предложил новые тарифы на газ для населения и промышленности

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовал новые тарифы на газ для бытовых и промышленных потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

"Нафтогаз" предлагает бизнесу тарифы "Годовой", "Квартальный" и "Месячный".

"Тарифы разработаны с учетом профиля потребления клиента. В частности, тариф "Годовой" лучше подходит для газопоставляющих компаний (газсбыты): учет среднего профиля за пять лет, привязка к ежедневным котировкам газового хаба NCG, различные условия оплаты (предоплата, постоплата, подекадная оплата)", - сообщает "Нафтогаз".

С сентября 2020 года тариф "Квартальный" будет доступен на четвертый квартал 2020 года и на первый квартал 2021 года лотами до 150 тыс. куб. м в рамках торгов на Украинской энергетической бирже (УЭБ). Цена газа фиксируется в момент заключения сделки на бирже и будет неизменной весь квартал, а газ будет поставляться равными частями в течение квартала.

Тариф "Месячный" доступен в виде лота до 50 тыс. куб. м в УЭБ, с фиксированной ценой в течение месяца. Заказать газ в рамках тарифа "Месячный" можно с поставкой в текущем месяце, на месяц вперед и на два месяца вперед.

"Нафтогаз готов поставлять природный газ всем участникам рынка в Украине и максимально закрыть потребности в ресурсе. Для этого мы подготовили предложения различных объемов, с привязкой как к европейским хабов, так и к украинской бирже. Мы работаем с различными видами оплаты — предоплата, постоплата, подекадная оплата, чтобы каждый клиент мог выбрать удобный для себя способ", — сказал директор дивизиона "Нафтогаз Коммерция" Виллем Коппульс.

Для бытовых потребителей (населения) доступны два тарифа — "Месячный" и "Годовой" от ГК "Нафтогаз Украины".

По условиям "Месячного" тарифа, цена газа меняется ежемесячно, в зависимости от колебаний цены на рынке. Оплата за потребленный газ происходит в следующем месяце после поставки.

По условиям "Годового" тарифа, цена и расчетный объем потребления газа фиксируется при заключении договора. Потребитель ежемесячно платит фиксированную сумму за газ в течение года, а в случае, если использует меньше запланированного объема газа, в конце года сэкономленная сумма вернется на его счет.
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"Нафтогаз", используя монопольное положение, закачал в ПГХ газ по низким ценам, и, опять же, пользуясь монопольным положением продает его по текущим ценам на бирже.
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09.09.2020 10:52 Відповісти
Уже можно населению перейти на нафтогаз и платить за газ без посредников в виде олигархических облгазов и дешевле и еще и можно купить сразу на год "летний закачанный по низким ценам" газ... сейчас у Нафтогаза по 4,7грн, у облгазов по 5,5грн - нет зачем, это ж надо три клика сделать, лучше сидеть и ныть про дорогие тарифы и плохой нафтогаз
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09.09.2020 11:52 Відповісти
Если Вас не затруднит - киньте ссылку, откуда "...можно купить сразу на год "летний закачанный по низким ценам" газ...".
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09.09.2020 13:37 Відповісти
https://gas.ua/uk/home/tariffs/tariffdetails?id=19
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09.09.2020 15:01 Відповісти
Спасибо за ссылку.
Но, в этом тарифе зафиксировали на год цену 4.73, а не цены за июнь-июль. Цена уже завышена. Стоимость за год что годовому тарифу, что по месячному тарифу будет примерно одинакова.
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10.09.2020 09:04 Відповісти
у госнафтогаза стратегия и тактика к своему родному потребителю, как к врагу и злейшему конкуренту
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09.09.2020 12:00 Відповісти
Есть одна хитрость - "...в конце года сэкономленная сумма вернется на его счет.Источник: https://biz.censor.net/n3218296", т.е. не в кошелек потребителя а на газовый счет в горгазе и эти же шкуродеры будут пользоваться этими деньгами. Попробуйте вернуть переплаченные деньги с газопостачальников себе в кошелек!!
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09.09.2020 14:52 Відповісти
Это Коломойский им управляет???
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09.09.2020 19:36 Відповісти
Який там рік. Тут не знаєш що завтра буде.Може пан помре - може цуцик здохне. З грошима переплаченими обов'язково надурять.
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12.09.2020 08:52 Відповісти

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