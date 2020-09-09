"Нафтогаз" предложил новые тарифы на газ для населения и промышленности

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовал новые тарифы на газ для бытовых и промышленных потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

"Нафтогаз" предлагает бизнесу тарифы "Годовой", "Квартальный" и "Месячный".

"Тарифы разработаны с учетом профиля потребления клиента. В частности, тариф "Годовой" лучше подходит для газопоставляющих компаний (газсбыты): учет среднего профиля за пять лет, привязка к ежедневным котировкам газового хаба NCG, различные условия оплаты (предоплата, постоплата, подекадная оплата)", - сообщает "Нафтогаз".

С сентября 2020 года тариф "Квартальный" будет доступен на четвертый квартал 2020 года и на первый квартал 2021 года лотами до 150 тыс. куб. м в рамках торгов на Украинской энергетической бирже (УЭБ). Цена газа фиксируется в момент заключения сделки на бирже и будет неизменной весь квартал, а газ будет поставляться равными частями в течение квартала.

Тариф "Месячный" доступен в виде лота до 50 тыс. куб. м в УЭБ, с фиксированной ценой в течение месяца. Заказать газ в рамках тарифа "Месячный" можно с поставкой в текущем месяце, на месяц вперед и на два месяца вперед.

"Нафтогаз готов поставлять природный газ всем участникам рынка в Украине и максимально закрыть потребности в ресурсе. Для этого мы подготовили предложения различных объемов, с привязкой как к европейским хабов, так и к украинской бирже. Мы работаем с различными видами оплаты — предоплата, постоплата, подекадная оплата, чтобы каждый клиент мог выбрать удобный для себя способ", — сказал директор дивизиона "Нафтогаз Коммерция" Виллем Коппульс.

Для бытовых потребителей (населения) доступны два тарифа — "Месячный" и "Годовой" от ГК "Нафтогаз Украины".

По условиям "Месячного" тарифа, цена газа меняется ежемесячно, в зависимости от колебаний цены на рынке. Оплата за потребленный газ происходит в следующем месяце после поставки.

По условиям "Годового" тарифа, цена и расчетный объем потребления газа фиксируется при заключении договора. Потребитель ежемесячно платит фиксированную сумму за газ в течение года, а в случае, если использует меньше запланированного объема газа, в конце года сэкономленная сумма вернется на его счет.