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Приватбанк (1770) Петро Крумханзль (18)

Суд отказался обязывать Кабмин уволить главу "Приватбанка" Крумханзла

Суд отказался обязывать Кабмин уволить главу

Хозсуд Киева своим решением отказался удовлетворить иск "Первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка" к Кабмину об обязательствах расторгнуть трудовой договор с главой правления "ПриватБанка" (Петр Крумханзл).

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Суд констатировал, что у Кабмина отсутствуют полномочия на назначение (увольнение) председателя правления банка, а также указал, что назначение и увольнение председателя и членов правления банка относится к исключительной компетенции наблюдательного совета банка.

Ранее сообщалось, что на "профсоюз работников Приватбанка", которій подавал указанный иск, могут иметь влияние экс-акционеры банка.

В мае Печерский райсуд. Киева отказался удовлетворить иск "Первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка" к наблюдательному совету "Приватбанка" об обязательствах расторгнуть трудовой договор с главой правления банка.

Как сообщалось, в конце ноября Печерский райсуд Киева открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников "Приватбанка" ко всем девяти членам наблюдательного совета банка о признании трудовых контрактов недействительными.

Среди ответчиков – Минфин и Кабмин (назначил наблюдательный совет "Приватбанка"). В качестве третьего лица в деле фигурирует НБУ (согласовал состав наблюдательного совета "Приватбанка") и Генпрокуратура.

Подготовительное судебное заседание назначено на 27 января 2020 года.

Согласно реестру юрлиц, "Первичная профсоюзная организация сотрудников головного офиса АО КБ "Приватбанк" была зарегистрирована в июне 2019 года, в августе из ее названия убрали причастность членов к главному офису "Приватбанка".

Главой организации указан Максим Викторович Шевченко. Человек с таким же ФИО известен как работник "Приватбанка" с 2002 года, в последнее время занимался взысканием долгов.

Наблюдательный совет "Приватбанка" возглавляет Шэрон Искья – в прошлом советник Казначейства США и эксперт-консультант МВФ. Среди независимых членов наблюдательного совета национализированного банка – Надир Шейх, Эран Кляйн, Себастиан Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш, Роман Сульжик.

Представителем государства по квоте президента в наблюдательном совете "Приватбанка" является Юлия Мецгер, по квоте Кабмина – Артем Шевалев, по квоте Верховной Рады – Сергей Алексеенко.

Ранее правление Национального банка Украины обвинило бывшего владельца национализированного "Приватбанка" Игоря Коломойского в давлении на НБУ.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (525,75 млрд грн) занимал 1 место среди 76 банков.
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