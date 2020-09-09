Суд отказался обязывать Кабмин уволить главу "Приватбанка" Крумханзла

Хозсуд Киева своим решением отказался удовлетворить иск "Первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка" к Кабмину об обязательствах расторгнуть трудовой договор с главой правления "ПриватБанка" (Петр Крумханзл).

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Суд констатировал, что у Кабмина отсутствуют полномочия на назначение (увольнение) председателя правления банка, а также указал, что назначение и увольнение председателя и членов правления банка относится к исключительной компетенции наблюдательного совета банка.

Ранее сообщалось, что на "профсоюз работников Приватбанка", которій подавал указанный иск, могут иметь влияние экс-акционеры банка.

В мае Печерский райсуд. Киева отказался удовлетворить иск "Первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка" к наблюдательному совету "Приватбанка" об обязательствах расторгнуть трудовой договор с главой правления банка.

Как сообщалось, в конце ноября Печерский райсуд Киева открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников "Приватбанка" ко всем девяти членам наблюдательного совета банка о признании трудовых контрактов недействительными.

Среди ответчиков – Минфин и Кабмин (назначил наблюдательный совет "Приватбанка"). В качестве третьего лица в деле фигурирует НБУ (согласовал состав наблюдательного совета "Приватбанка") и Генпрокуратура.

Подготовительное судебное заседание назначено на 27 января 2020 года.

Согласно реестру юрлиц, "Первичная профсоюзная организация сотрудников головного офиса АО КБ "Приватбанк" была зарегистрирована в июне 2019 года, в августе из ее названия убрали причастность членов к главному офису "Приватбанка".

Главой организации указан Максим Викторович Шевченко. Человек с таким же ФИО известен как работник "Приватбанка" с 2002 года, в последнее время занимался взысканием долгов.

Наблюдательный совет "Приватбанка" возглавляет Шэрон Искья – в прошлом советник Казначейства США и эксперт-консультант МВФ. Среди независимых членов наблюдательного совета национализированного банка – Надир Шейх, Эран Кляйн, Себастиан Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш, Роман Сульжик.

Представителем государства по квоте президента в наблюдательном совете "Приватбанка" является Юлия Мецгер, по квоте Кабмина – Артем Шевалев, по квоте Верховной Рады – Сергей Алексеенко.

Ранее правление Национального банка Украины обвинило бывшего владельца национализированного "Приватбанка" Игоря Коломойского в давлении на НБУ.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (525,75 млрд грн) занимал 1 место среди 76 банков.