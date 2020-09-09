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Цены на нефть опустились ниже $40 за баррель

Цены на нефть опустились ниже $40 за баррель

Цены на нефть в среду утром снижаются на опасениях вокруг возможной второй волны COVID-19, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,53%, до 39,57 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,65%, до 36,52 долларов за баррель.

Цены на нефть в среду продолжили заметное снижение после падения на предыдущей сессии, когда цена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель впервые с июня из-за возобновления распространения COVID-19 во многих странах.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 27,2 миллиона случаев заражения, более 891 тысячи человек скончались. Число случаев заражения растет в Индии, Великобритании, Испании и некоторых частях США, что угрожает надеждам на восстановление мировой экономики и может повлиять на спрос на топливо.

"Ухудшение спроса было проблемой для большинства участников рынка в течение некоторого времени, это становится все более очевидным", — считают аналитики ING Economics, мнение которых приводит агентство Рейтер.
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Топ коментарі
+11
COVID-19, став союзником в боротьбі з екземою "підоРаша"
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09.09.2020 11:18
+11
Если Раша развалится, мировая экономика восстановится за короткое время.
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09.09.2020 14:59
+9
В добрый час!
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09.09.2020 12:02
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В августе в Швеции продажи плагинов составили 29% от всех автопродаж. В Нидерландах -- 21%. Растет доля плагинов в автопродажах по всей Европе. Даже в Германии доля плагинов в автопродажах составляет уже 10%. Так что нефть будет дешеветь и дальше.
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09.09.2020 09:57 Відповісти
дико извиняюсь, не гуглится, а что такое плагины в автопродажах?
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09.09.2020 16:43 Відповісти
это то, что финансисту вставляется в разъем
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09.09.2020 21:30 Відповісти
А Вы еще раз попробуйте, у Вас все получится. Плагин гибридные автомобили, в двух словах это гибриды , которые могут заряжаться от розетки.Гибрид - это авто и с ДВС и электродвигателем.
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09.09.2020 22:43 Відповісти
COVID-19, став союзником в боротьбі з екземою "підоРаша"
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09.09.2020 11:18 Відповісти
и с мировой экономикой.
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09.09.2020 14:02 Відповісти
Если Раша развалится, мировая экономика восстановится за короткое время.
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09.09.2020 14:59 Відповісти
В добрый час!
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09.09.2020 12:02 Відповісти
Хоп гей ла ла лэй
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09.09.2020 13:27 Відповісти
Рано радуемся друзья. Наши новые лица уже обложили акцизами сырые нефтепродукты. Так что ждать снижения у нас не стоит. С учетом того что антимонапольный комитет куплен как шлюха на одесской объездной и непомерным желанием всех нас поиметь еще раз зеленой шоблой ждем роста цен на топливо.
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09.09.2020 14:54 Відповісти
какаяразница? Главное что не Порох!
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09.09.2020 15:00 Відповісти
Да, я в курсе
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09.09.2020 15:01 Відповісти
"сырые нефтепродукты" это что по вашему? либо "сырые" (сырье, тобто нефть), либо "нефтепродукты" (продукты, результаты продуцирования, тобто переработки)
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09.09.2020 21:32 Відповісти
Нефтепродукт сырой - это жидкая смесь веществ, преимущественно углеводородов, имеющая широкий функциональный состав (включает в себя бензиновую, керосиновую, дизельную фракции и мазут) и обладающая свойствами, характерными сырой нефти (газовый конденсат). Высер не учтен, зебилоид. Иди смотри Г+Г, там сваты скоро начнутся.
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09.09.2020 23:08 Відповісти
Гуд, Вальдемар, зер гуд...
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09.09.2020 16:12 Відповісти
Це ви до кого? До Пу, чи до Зе?
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09.09.2020 19:47 Відповісти
Либо это очередной зашквар Зе и Трампа, либо личная заслуга Байлена и Парашенки.
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09.09.2020 19:58 Відповісти
Сира солома теж сирйо і димить не гірше мазуту на "кузнєцовє"
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09.09.2020 21:46 Відповісти
Нужно накладывать на РФ такие санкции, как на Иран, чтобы было нефтяное эмбарго! РФ этого заслуживает больше, чем Иран.
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09.09.2020 23:56 Відповісти

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