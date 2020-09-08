БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
948 відвідувачів онлайн
Новини
877 0
Apple (612) презентація (37)

Apple анонсировала дату новой презентации

Apple анонсировала дату новой презентации

Компания Apple официально анонсировала свою новую презентацию.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на AIN.ua.

Как сообщается, презентация состоится 15 сентября 2020 года в 20:00 по киевскому времени.

Компания не рассказывает о новинках, которые покажут, однако предполагается, что Apple представит несколько новых смартфонов iPhone 12, возможно, новое поколение Apple Watch 6, а также еще раз расскажет об iOS 14, которую скоро официально выпустят.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 