БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
948 відвідувачів онлайн
Новини
499 0
медицина (598) UniCredit (31) закупівлі (2505)

Кабмин исключил UNICEF из перечня организаций для медзакупок за бюджетные средства

Кабмин исключил UNICEF из перечня организаций для медзакупок за бюджетные средства

Кабинет министров включил в перечень международных организаций, которые будут осуществлять медицинские закупки за средства госбюджета на 2020 год, две международных организации - британское закупочное агентство Crown Agents и Программа развития ООН ПРООН (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, UNDP).

Об этом говорится в тексте постановления, обнародованного 8 сентября, пе5редает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее в перечень международных организаций, которые осуществляли медицинские закупки за средства госбюджета, входило еще одно агентство ООН – Детский фонд ООН ЮНИСЕФ (UNICEF), которое, в частности, осуществляло закупки вакцин.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 7 сентября утвердил перечень специализированных организаций, которые будут закупать лекарственные средства и медизделия за средства госбюджета 2020 года.

С 2015 года закупку лекарств и медизделий по госпрограммам за средства госбюджета осуществляли три международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents.

Ряд политиков критиковал закупку лекарств и медизделий за средства госбюджета через международные организации, в частности, из-за несогласованности сроков поставок и обязательств внести 100%-ную предоплату за закупаемые препараты и медизделия.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 