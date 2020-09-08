Минрегион первым среди госорганов провел термомодернизацию своего здания

Министерство развития общин и территорий представило результаты термомодернизации своего здания в рамках пилотного проекта по продвижению энергоэффективности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Это действительно показательный проект, который объединил в себе не только техническое обновление систем отопления, вентиляции, утепление, а и прогрессивное внедрение новейших решений в виде фасадной солнечной электростанции и системы "умный дом". Хочу также отметить, что этот проект внедрен с уважением к историческим ценностям, ведь здание Минрегиона находится в историческом центре Киева", – заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

"Энергоэффективность является ключевым элементом постоянной экономики развитого государства. Украина в 2014 году подписала Соглашение об Ассоциации с ЕС, стала членом Энергетического Сообщества и, разделив цели устойчивого развития ООН, обязалась провести реформу энергоэффективности. Реформа энергоэффективности - это путь к энергетически независимой зеленой Украины и комфортной жизни каждого гражданина", – отметил министр.

Министерство также заключило соглашение о сотрудничестве с немецкой правительственной компанией GIZ о реализации пятилетнего проекта стоимостью 12,45 млн евро по продвижению энергоэффективности в Украине и имплементации 27 Директивы Европейского союза об энергоэффективности. Донорами выступают правительства Германии и Швейцарии.