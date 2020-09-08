Украина с начала года сократила экспорт металлолома на 44,5%

Украинские предприятия в январе-августе текущего года сократили экспорт лома черных металлов на 44,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 20,598 тыс. тонн (за январь-август 2019 года экспортировано 37,082 тыс. тонн).

Об этом говорится в статистике, обнародованной Государственной таможенной службой, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В денежном выражении экспорт металлолома снизился на 48,1% – до $5,324 млн.

В январе экспортировано 2,865 тыс. тонн лома, феврале – 8,014 тыс. тонн, марте – 493 тонны, апреле – 256 тонн, мае – 4,861 тыс. тонн, июне – 316 тонн, июле – 402 тонны, августе – 3,391 тыс. тонн.

В то же время в январе-августе текущего года страна сократила импорт металлолома в натуральном выражении на 71,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 12,062 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель снизился на 45% – до $13,516 млн.

Кроме того, метпредприятия Украины в январе-августе 2020 года импортировали из РФ 1,602 тонн продуктов прямого восстановления железа из руды по коду 7203 – горячебрикетированного железа (ГБЖ), являющегося заменителем чугуна и металлолома, на сумму $481 тыс., тогда как в январе-августе 2019 года – 1,462 тыс. тонн на $478 тыс.

Как сообщалось, Украина в 2019 году снизила экспорт металлолома в 7,8 раза по сравнению с 2018 годом – до 42,182 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт упал в девять раз – до $11,781 млн. В прошлом году страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 17,2% по сравнению с 2018 годом – до 49,934 тыс. тонн. В денежном выражении импорт снизился на 6,4% – до $34,254 млн.

Ввоз металлолома осуществлялся из Турции (62,55% поставок в денежном выражении), РФ (28,45%) и Нидерландов (2,23%). Экспорт – в основном в Турцию (85,88%), Нидерланды (6,27%) и Германию (5,37%).

Украина в 2018 году сократила экспорт лома черных металлов на 33% по сравнению с 2017 годом – до 327,547 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт металлолома снизился на 13,3% – до $105,646 млн. При этом страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 67,1% – до 42,623 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель возрос на 42,5% – до $36,588 млн.

Украина в 2017 году увеличила экспорт металлолома на 78,5% по сравнению с 2016 годом – до 486,501 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,5 раза, до $121,298 млн; импорт в натуральном выражении – на 15,5%, до 25,308 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,7 раза, до $25,611 млн.