Более 1000 сотрудников "Харьковгоргаза" прошли тренинги в Центре обучения и развития

1100 сотрудников АО "Харьковгоргаз" прошли обучение в Центре обучения и развития с февраля 2020 года. Более 250 сотрудников прошли тренинг по "Повышение квалификации рабочих и бригад АДС", а 200 новых работников прослушали тренинг "Welcome to RGC".

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Созданное современное инновационное пространство для обучения рабочего и инженерно-технического персонала повышает профессиональный уровень работников и значительно улучшает качество обслуживания клиентов. Для менеджеров среднего звена и линейного персонала газовой компании состоялись 18 тренингов: по техническому обследованию газовых сетей, построению и принципу действия ГРП, особенностям сварки стальных и полиэтиленовых газопроводов, распознаванию вмешательств в работу газовых счетчиков и качественному обслуживанию клиентов.

К обучению развития персонала привлечены исключительно внутренние тренеры, которые также проводят обучение для газовиков всей Украины. Так в августе коуч Центра обучения и развития АО "Харьковгоргаз" провел тренинг для специалистов АО "Криворожгаз".

Современный подход к учебному пространству позволяет проводить одновременно теоретические и практические занятия. Оборудование центра постоянно обновляется, что позволяет специалистам газовой сферы идти в ногу со временем.

"Региональная Газовая Компания" - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.