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банки (6842) кредит (3229)

Банкиры настаивают на завершении "кредитных каникул"

Банкиры настаивают на завершении

Банкиры настаивают на завершении предоставления "кредитных каникул" в связи с необходимостью проведения оценки кредитного портфеля.

Об этом шла речь в ходе "круглого стола", проведенного "Финансовым клубом", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дальше тянуть с каникулами и с этим состоянием, когда никто не понимает, что происходит, наверное, не стоит. Второй, третий, четвертый сеты "кредитных каникул" для одних и тех же, которые не работают, не обслуживают и не имеют перспектив, – это, наверное, несвоевременно и неуместно", – сказала начальник управления макропруденциальной политики и исследований департамента финстабильности Первин Дадашова.

Она подчеркнула, что НБУ поддерживает предоставление "кредитных каникул", поскольку они способствуют выходу заемщика из кризиса, однако настаивает на необходимости разделения заемщиков на "обслуживающих" и на "не обсуживающих" кредит с целью понимания реального объема неработающих активов на балансах украинских банков.

"Сейчас период после карантина, он такой – определяющий: в том плане, что те, кто брал на всякий случай ("кредитные каникулы"), как бы "есть возможность, почему бы не взять", они довольно быстро вышли из этого состояния", – сказал директор департамента взыскания беззалоговых кредитов "Альфа-Банка" Дмитрий Дяченко.

Он добавил, что "Альфа-Банк" разрабатывает новые программы лояльности для заемщиков "которым действительно тяжело, и которые до сих пор не смогли восстановиться".

Вместе с тем Дяченко подчеркнул, что банк осознает необходимость возврата заемщиков "в русло добропорядочного выполнения обязательств".

Как сообщил зампредправления банка "Форвард" Андрей Прусов, банк сначала с помощью анализа выявил клиентов, которые действительно нуждаются в "кредитных каникулах", и уже затем провел реструктуризацию кредитов и предоставление "кредитных каникул".

"Мы отметили, что особо выделяются – в принципе, неудивительно – два вида индустрии: туризм и ресторанный бизнес", – сказал он, уточнив, что больше всего пострадали лица, оформленные как физлицо-предприниматель.

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Топ коментарі
+3
Да-да, сразу дать право вывозить в лес в багажнике, узаконить паяльник и утюг, возможность юридически оформлять "счетчик", а так же совершать подобные действия с теми, кого должник назовёт поручителем.
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09.09.2020 12:33
+1
Цук никому так и не дали , уже обсуждают как закрывать тему которой и не было..
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08.09.2020 19:14
+1
приват не де давав кредитних канікул. Відсотки сплачувалися як треба. Єдине, що терпіли до вересня повернення тіла кредиту. Але, якщо відсотки сплачуються, то яка їм різниця?
Звонили частенько і погрожували поганою кредитною історією. Якщо таке відношення до годувальника (відсотки сплачувалися вчасно), то мабуть більше не братиму в них.
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08.09.2020 21:58
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о, интересненько...
эти чмошники отозвалсь!!!
мне лично дал кред каникулы только альфабанк!
а вонючи приватбанк даже не пошевелился!!! чмошники!
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08.09.2020 18:36 Відповісти
иди работай, кредитный школьник!
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08.09.2020 19:35 Відповісти
С такими процентами как у альфа, пусть они оставят свои деньги при себе.
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09.09.2020 09:21 Відповісти
Альфабанк- это российский банк
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09.09.2020 16:41 Відповісти
Цук никому так и не дали , уже обсуждают как закрывать тему которой и не было..
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08.09.2020 19:14 Відповісти
приват не де давав кредитних канікул. Відсотки сплачувалися як треба. Єдине, що терпіли до вересня повернення тіла кредиту. Але, якщо відсотки сплачуються, то яка їм різниця?
Звонили частенько і погрожували поганою кредитною історією. Якщо таке відношення до годувальника (відсотки сплачувалися вчасно), то мабуть більше не братиму в них.
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08.09.2020 21:58 Відповісти
Якщо не платив тіло, то вони своє все одно візьмуть)
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09.09.2020 12:26 Відповісти
там по суті просрочений кредитний ліміт на рахунок. Я просив перекредитуватись - ні фіга. КУБ сплачений вчасно. Але завжди куб давали половину від того, що просив. Я ж (і всі інші підприємці) ніколи не візьму не потрібного кредиту. А мені - половину. Мов обороти не дозволяють дати більше. А звідки вони візьмуться ті обороти? Дають під заставу техніки чи обладнання від 200 тисяч. А я - дрібний підприємець. Обладнаня, природньо ж, теж не дороге. Є пай в стороні від основного масиву. Землю в заставу не беруть (дякувати монобільшості). І дійсно: навіщо її викупляти, коли скоро й так віддадуть. Бо у нашій зоні жодного хорошого дощу з весни до сих пір не було. У багатьох соя і кукурудза всохла практично без плодів - молотить нічого.
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10.09.2020 20:41 Відповісти
Надо быстро усиливать коллекторские компании и значительно увеличивать уровень их полномочий. Иначе труба.
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09.09.2020 10:24 Відповісти
Да-да, сразу дать право вывозить в лес в багажнике, узаконить паяльник и утюг, возможность юридически оформлять "счетчик", а так же совершать подобные действия с теми, кого должник назовёт поручителем.
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09.09.2020 12:33 Відповісти
Ну а как иначе?
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09.09.2020 12:59 Відповісти
можна тебе кол в задницу
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09.09.2020 16:42 Відповісти

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