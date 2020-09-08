5000 использующих газ фирм и предприятий на Закарпатье могут пользоваться сервисом "Бизнес онлайн"

Каждое из почти 5 тыс. юридических лиц Закарпатья, которым предоставляется услуга по распределению природного газа, имеет возможность использовать кабинет "Бизнес онлайн" на сайте 104.ua. Речь идет о бюджетных учреждениях, организациях и предприятиях.

Об этом говорится в сообщении АО "Закарпатгаз", передает БизнесЦензор.

"Сегодня представители юридических лиц по меньшей мере раз в месяц приходят в АО "Закарпатгаз". С данным сервисом есть возможность не ходить на предприятие, а решать все вопросы дистанционно", - пояснила коммерческий директор АО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

В кабинете "Бизнес онлайн" клиенты могут подавать показания счетчика газа, просматривать историю расчетов, получать счета на оплату услуги по распределению газа и подписывать акты реализации без необходимости посещения организации.

Заключив договор присоединения об использовании системы электронного документооборота "104 Бизнес онлайн", потребитель свидетельствует свои действия с помощью электронно-цифровой подписи. Именно ЭЦП позволяет дистанционно оформлять документы, связанные с исполнением договоров о предоставлении услуги по распределению газа.

"Возможность дистанционного решения практически всех вопросов, касающихся распределения газа, особенно ценна в период карантина. Кроме уменьшения количества непосредственных контактов между людьми, потребитель существенно экономит время, ведь все процессы осуществляются быстро и оптимизировано", - сказал начальник отдела коммерческого потребления АО "Закарпатгаз" Виталий Погориляк.

Для регистрации в данном сервисе понадобятся идентификационные данные потребителя (ЕРДПОУ, EIC-код) и актуальный адрес электронной почты. Сама же процедура занимает буквально несколько минут. Для этого нужно на сайте 104.ua выбрать вкладку "Регистрация" и пункт "Бизнес онлайн". В появившемся окне, ввести данные коммерческого потребителя. Если при регистрации возникли проблемы, необходимо отправить письмо в службу технической поддержки [email protected], или обратиться к менеджеру отдела продаж по месту обслуживания.