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Зеленский поставил задачу Минздраву до конца сентября представить исправление минусов медреформы

Зеленский поставил задачу Минздраву до конца сентября представить исправление минусов медреформы

Министерство здравоохранения Украины должно до конца сентября представить формат продолжения медицинской реформы и исправления имеющейся в ней недостатков.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во время поездки в Житомирскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министерству здравоохранения и министру поставлена задача к концу сентября представить формат продолжения медицинской реформы, изменения медицинской реформы, что должно быть. Потому что плюсы есть - они на поверхности, но есть и много минусов. Поэтому плюсы нужно оставить, а минусы нужно убрать, - это такая простая арифметика", - сказал Зеленский.

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